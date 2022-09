Ni drogues dures, ni films de super-héros : Timothée Chalamet révèle les conseils que lui a donnés Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet a dévoilé les précieux conseils que lui a donnés Leonardo DiCaprio, il y a quelques années, pour mener à bien sa carrière.

Dans une interview accordée au British Vogue, l’acteur de 26 ans, devenu en quelques années le chouchou d’Hollywood, est revenu sur les conseils divulgués par une autre star américaine en 2018. Cette année-là, Timothée Chalamet voit sa notoriété grimper en flèche grâce à trois longs métrages sortis un an auparavant : «Lady Bird», «Hostiles» et «Call Me By Your Name».

«Ni drogues dures, ni films de super-héros»

C’est alors qu’il croise la route de Leonardo DiCaprio. Et lors de leur première rencontre, ce dernier n’a pas hésité à partager avec le jeune homme sa recette pour durer dans le métier, comme l’a confié Timothée Chalamet au magazine britannique. «Pas de drogues dures et pas de films de super-héros», lui a ainsi conseillé à l'époque la star de 47 ans, lauréat de l’Oscar du meilleur acteur en 2016 pour «The Revenant».

Une ligne de conduite que semble avoir adoptée Timothée Chalamet, qui n'affiche aucun film de super-héros à son actif. Il multiplie en revanche, comme il le fait depuis ses débuts, les performances dans des registres variés.

Il sera en effet dès novembre prochain à l'affiche de «Bones and All», de Luca Guadagnino, une romance cannibale aux airs de road movie présentée à la Mostra de Venise au début du mois, avant de se glisser en décembre 2023 dans le costume du célèbre chocolatier Willy Wonka, dans un long métrage sobrement baptisé «Wonka», consacré au passé de ce dernier avant Charlie et la chocolaterie.