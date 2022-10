Dune Part II : la sortie du film avancée de 15 jours

Prévu en salle le 17 novembre 2023 aux Etats-Unis, le très attendu second volet de «Dune» de Denis Villeneuve sera finalement diffusé un peu plus tôt. La sortie du long-métrage est avancée de deux semaines.

Une attente un brin écourtée. Warner Bros. a annoncé avancer de quinze jours la sortie du film «Dune Part II». Prévu initialement le 17 novembre 2023 aux Etats-Unis, et le 15 en France, le long métrage investira les salles de cinéma le 3 novembre 2023 outre-Atlantique, et donc logiquement le mercredi 1er novembre dans l’Hexagone, a rapporté The Hollywood Reporter.

Une annonce faite alors que Disney a reporté, un peu plus tôt, la sortie de plusieurs longs métrages de l'univers Marvel. Parmi eux, «Deadpool 3», «Avengers : Secret Wars» ou encore «Blade». Annoncé à l’origine le 3 novembre 2023, ce dernier est repoussé au 6 septembre 2024, et a donc laissé le champ libre au très attendu second volet de «Dune».

Le deuxième opus sortira un peu plus de deux ans après le premier volet, dévoilé le 15 septembre 2021 avec succès. Toujours réalisé par Denis Villeneuve, il portera à l’écran la seconde partie du roman de Frank Herbert et réunira à nouveau les acteurs Timothée Chalamet (Paul Atréides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atréides), Zendaya (Chani) et Javier Bardem (Stilgar). Le tournage a d'ores et déjà commencé depuis mi-juillet.