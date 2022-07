Dune 2 : ce que le synopsis nous révèle sur la suite des aventures de Paul Atreides (SPOILERS)

Alors que le lancement du tournage de «Dune 2» vient d’être officialisé, le synopsis qui accompagne cette annonce permet d’en apprendre un peu plus sur ce qui attend Paul Atreides, le personnage incarné par Timothée Chalamet.

L’excitation est palpable. Le tournage du deuxième volet de «Dune», avec Denis Villeneuve aux commandes, vient d’être lancé. La liste du casting officiel a été révélée, tout comme les différents lieux de tournage (Budapest, Abu Dhabi, Jordanie, et Italie). Et il y a également eu la présentation d’un synopsis qui, s’il est plutôt court, permet toutefois de comprendre ce qui attend Paul Atreides, le personnage incarné par Timothée Chalamet.

«Le second volet explorera l’incroyable voyage de Paul Atreides alors qu’il vient de s’unir à Chani et au peuple Fremen, et de se lancer sur le chemin de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Contraint de choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher l’avènement d’un futur chaotique que lui seul peut anticiper», peut-on lire.

Côté casting, les spectateurs pourront compter sur les présences de Timothée Chalamet et Zendaya, évidemment. Mais aussi de Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling, et Stephen McKinley Henderson. Austin Butler incarnera le personnage de Feyd Rautha, tandis que Christopher Walken prêtera ses traits à l’Empereur. Florence Pugh, Léa Seydoux, et Souheila Yacoub seront également au générique.

Pour rappel, «Dune 2» doit sortir sur les écrans le 17 novembre 2023. Denis Villeneuve, comme tous les fans, espère qu’un troisième volet adapté de «Dune : Messiah», ouvrage qui fait suite au roman «Dune», pourra également voir le jour à l’avenir.