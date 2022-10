Vacances de la Toussaint 2022 : les spectacles à voir en famille à Paris

Les vacances de la Toussaint approchent et il est temps d’organiser les sorties à faire en famille. Pour s'évader et rêver, les spectacles jeunesse investissent les planches entre nouveauté, shows incontournables et reprises à succès.

Des spectacles pour tous les goûts. À la Toussaint, les créations jeune public retrouvent la scène. Des contes incontournables revisités avec inventivité, à la première adaptation sur scène du podcast jeunesse «Les Odyssées», en passant par plusieurs spectacles cultes, voici une sélection qui ne manquera pas de ravir toute la famille.

Le génial Podcast Les Odyssées arrive sur scène

«Les Odyssées», podcast jeunesse de France Inter aux 20 millions d’écoutes, se décline pour la première fois sur scène. Au programme : toujours l’histoire de grandes figures historiques aux parcours incroyables racontés par Laure et Jimmy. Sur les planches, ils voyageront cette fois de l’antiquité à nos jours, à la découverte de trois aventures épiques dans les pas de Jeanne Barret, première femme à avoir fait le tour du monde, d’Howard Carter lors de sa découverte inespérée du tombeau de Toutânkhamon, mais aussi des trois astronautes de la mission Apollo 13 avec une question : arriveront-ils à regagner la Terre ?

«Les odyssées le spectacle», à partir du 22 octobre, Théâtre Libre, Paris.

Le spectacle culte Emilie Jolie est de retour

Le spectacle culte «Emilie Jolie» est de retour au Casino de Paris pour les vacances et avec lui ses chansons inoubliables, interprétées à l’origine par Georges Brassens, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Sylvie Vartan, Alain Souchon, Louis Chédid ou encore Julien Clerc. Remontée en 2017, cette version réjouissante replonge avec maestria dans ce conte écrit par Philippe Chatel pour sa fille Emilie. Costumes, décors, mise en scène, tout y est réussi et invite petits et grands à partir à la rencontre des personnages haut en couleur du livre d’image d’Emilie. Parmi eux : la mémorable bande des lapins bleus, le hérisson ou encore la sorcière, avec à la clef un spectacle incontournable.

«Emilie Jolie», à partir du 22 octobre, Casino de Paris, Paris.

Le roi Lion à l'affiche pour une deuxième saison

Autre spectacle culte, «Le roi Lion» est à l'affiche du théâtre Mogador pour une seconde saison, après son retour triomphale en France en novembre 2021. Déjà salué par 110 millions de spectateurs à travers le monde, ce grand show adapté du célèbre dessin animé Disney, et porté pour la première fois sur scène à Broadway il y a 25 ans, est tout simplement à voir au moins une fois dans sa vie. Mise en scène bluffante, costumes éblouissants, séquences toutes plus incroyables les unes que les autres, chansons bien connues du public... Il invite toute la famille à un voyage réellement mémorable.

«Le roi Lion», actuellement, Théâtre Mogador, Paris.

Blanche neige joue les prolongations

Dernière création d’Olivier Solivérès, présentée la saison dernière avec à la clef une nomination aux Molière, «Blanche Neige et les sept nains» revient au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Le spécialiste des spectacles jeunesse, à qui l’on doit également «Le bossu de Notre Dame», «Space Wars», «Chevaliers, Princesse et dragon» ou encore «Ados» tous à l’affiche pendant les vacances, y revisite ce célèbre conte en chansons avec humour, y intégrant, en prime, des hologrammes et du mapping vidéo.

«Blanche neige et les sept nains», jusqu’au 7 mai, Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Paris.

Les mystérieuses cités d’or se dotent d’un nouveau casting

Egalement dévoilé la saison dernière, le spectacle musical «Les mystérieuses cités d’or», d’après la célèbre série animée franco-japonaise phare des années 1980, opère son retour pour les vacances. Nommé lui aussi aux Molières, le spectacle se dote cette saison d’un nouveau casting pour conter les aventures devenues cultes d'Esteban, Zia et Tao, qui à bord de leur grand Condor partent à la recherche des fameuses Cités d’or. Un voyage initiatique plein d’aventures porté par des chorégraphies rythmées. Sans oublier l’emblématique chanson du dessins animé «Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c’est ta vie c’est ton destin», qui ne manquera pas de réveiller les souvenirs des parents.

«Les mystérieuses Cités d'or», à partir du 16 octobre, Théâtre des Variétés, Paris.

Le livre de la jungle poursuit sa success-story

Nommée aux Molières en 2018, l’adaptation musicale du Livre de la jungle poursuit sa success story sur les planches. Le spectacle, mis en scène par Ned Grujic, s’installe au théâtre de Paris pour une nouvelle saison avec ses superbes costumes, ses compositions de Raphael Sanchez (Le roi lion, Chicago…) et son petit d’homme attachant. Toujours entouré de Bagheera, Baloo ou encore Kaa, dans cette adaptation réussie de l’ouvrage de Rudyard Kipling paru en 1894, Mowgli se lance sur scène dans un voyage initiatique et éco-responsable, entre respect d’autrui et conscience environnementale.

«Le livre de la jungle», du 16 octobre au 30 décembre, Théâtre de Paris, Paris.

Les folies Gruss de retour à Paris

Après avoir déjà séduit 150.000 spectateurs cette année, le nouveau spectacle d’Alexis Gruss, «Les Folies Gruss», a repris ses quartiers en plein cœur du bois de Boulogne. Au rendez-vous : un spectacle équestre et aérien, mêlant grands numéros d’acrobaties et de dressage, emmené par vingt-quatre artistes et 50 chevaux, et ponctué de chansons interprétées par l’artiste Candice Parise. Un spectacle précédé d’un moment gourmet sous le chapiteau.

«Les Folies Gruss», jusqu’au 5 mars, Carrefour des Cascades, 16e, Paris.