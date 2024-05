Chine : le Puy du Fou s’exporte et lance son premier spectacle à Shanghai

Le nouveau spectacle créé par le Puy du Fou à Shanghaï sera lancé le 28 mai prochain. Il s'agit d'un spectacle immersif au cœur de la mégalopole chinoise, qui se déploie sur plus de 15.000 m².

Deux mois après avoir reçu le prix du «meilleur spectacle du monde» pour l'une de ses créations, le Puy du Fou poursuit son internationalisation. Après avoir produit des spectacles pour plusieurs pays européens et installé un site en Espagne, le parc à thème compte exporter une première production à l’étranger. Le 28 mai prochain, le spectacle intitulé Saga sera lancé en Chine dans la ville de Shanghaï.

«La Chine est l’un des pays les plus vieux du monde, avec près de 5.000 ans d’histoires très inspirantes. Au début, nous avons créé une petite équipe afin de réfléchir au projet, puis nous avons lancé son développement en 2020», a raconté à Ouest-France le président du parc vendéen Nicolas de Villiers.

15.000 m² de spectacle immersif

En plein cœur de la mégalopole chinoise, les équipes du Puy du Fou ont transformé une ancienne salle de spectacles pour donner l’impression au spectateur qu’il se balade dans la ville et qu’il se trouve dans les années 1930.

«Il s'agit d'un spectacle au cœur de la ville, qui se déploie sur plus de 15.000 m², et qui s'inspire de l'histoire du Shanghaï des années 1930. C'est un Shanghaï riche en images d'Epinal, qui vit un drame, et verra surgir l'héroïsme de ceux qui vont résister», a rapporté Nicolas de Villiers aux journalistes de Boulevard Voltaire.

Durant deux heures, les personnes ayant la chance d’assister à la représentation vont suivre avec attention l’histoire d’une héroïne chinoise tentant de se révolter face à l’invasion japonaise.

Grâce aux 140 acteurs présents sur place pour l’occasion, l’expérience se veut immersive et le spectateur pourra changer le cours de l’histoire en fonction de ses décisions. L’ambition des dirigeants du Puy du Fou est de créer plusieurs parcs à thème d’ici à 2030.