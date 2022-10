Kanye West : le rappeur veut racheter «Parler», le réseau social conservateur

Après les nombreuses nouvelles polémiques provoquées par Kanye West ces derniers jours, le rappeur américain souhaite désormais racheter le réseau social Parler, rapporte l’AFP. Le site, banni par Apple, Amazon et Google en janvier 2021 pour son soutien aux attaques du Capitole, est particulièrement prisé des conservateurs aux Etats-Unis et des proches de Donald Trump.

Kanye West a annoncé lundi son intention de racheter le réseau social pro-Trump et proche des conservateurs Parler. Une décision que l’artiste, qui avait largement affiché son soutien à Donald Trump lors des élections présidentielles en 2020, a expliqué dans un communiqué. «Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement», a déclaré celui qui se fait appeler Ye.

Créé en 2018 par John Matze et Jared Thompson, le réseau social avait notamment fait parler de lui en janvier 2021, alors que plusieurs géants du numériques avait décidé de l’interdire de leurs plates-formes de téléchargement après son soutien aux émeutiers du Capitole. Il avait partiellement repris du service un mois plus tard, avant d’être à nouveau accepté sur l'App Store depuis avril 2021 et sur le Google Play Store depuis septembre 2021.

Pour l’heure, le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Elle est censée être conclue au cours du quatrième trimestre 2022.

Ye multiplie les polémiques ces dernières semaines

Ces dernières semaines, Kanye West a, à nouveau, été au cœur de plusieurs polémiques. Ses comptes Twitter et Instagram ont notamment été restreints la semaine dernière pour avoir publié des messages jugés antisémites.

Il a également fait scandale en arborant, lors de la Fashion Week de Paris, un t-shirt détournant le slogan antiraciste «Black Lives Matter».

De son côté, le directeur général du réseau conservateur Parler, George Farmer, s'est félicité de ce partenariat. «Ye fait un pas révolutionnaire dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des réseaux sociaux», a-t-il affirmé.