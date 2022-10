Cinéma : découvrez la bande-annonce d'«Annie Colère», un film sur le droit à l'avortement avec Laure Calamy

Dans «Annie Colère», dont la bande-annonce a été dévoilée ce mardi, Laure Calamy incarne une mère de famille qui se bat pour la légalisation de l’avortement. Un drame dont le sujet est plus que jamais d’actualité, alors que le droit à l’IVG est remis en cause dans de nombreux pays.

Après «Aurore» en 2016, la réalisatrice Blandine Lenoir revient avec le drame «Annie Colère», qui sortira le 30 novembre prochain sur les écrans, et dont la bande-annonce vient d’être mise en ligne ce mardi 18 octobre.

En février 1974, la loi Veil autorisant l’avortement en France, n’a pas encore été votée. Annie, jouée par Laure Calamy («Dix pour cent», «Antoinette dans les Cévennes»), est une mère de deux enfants qui se retrouve accidentellement de nouveau enceinte. Cette ouvrière décide d’interrompre sa grossesse - de manière illégale - et fait appel au Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception. Au milieu de ses «sœurs», Annie se sent bien et trouve un nouveau sens à sa vie. Le combat, elle va le mener avec elles, devenant l’un des piliers de cette organisation.

Ce film choral s’annonce aussi bouleversant et nécessaire que «L’événement» d’Audrey Diwan, adapté du roman d’Annie Ernaux qui a remporté le Lion d’or l’an dernier à la Mostra de Venise.