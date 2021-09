Mostra de Venise: la Française Audrey Diwan remporte le Lion d'Or pour «L'événement»

La réalisatrice française Audrey Diwan a reçu ce samedi 11 septembre le Lion d'Or de la Mostra de Venise pour son film «L'événement», l'histoire d'une jeune femme qui avorte clandestinement.

«Malheureusement quand vous travaillez sur l'avortement, vous êtes toujours dans l'actualité», a déclaré Audrey Diwan en recevant son prix. «J'ai fait ce film avec colère et désir, je l'ai fait avec mon ventre, avec mes tripes avec mon coeur», a-t-elle ajouté. «Je voulais que ce soit une expérience», un «voyage dans la peau de cette jeune femme».

#BiennaleCinema2021 #Venezia78



Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:



L’ÉVÉNEMENT di/by Audrey Diwan pic.twitter.com/XAinG0rZJg — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 11, 2021

Le Lion d'Or lui a été décerné à l'unanimité par le jury présidé par le Sud-Coréen Bong Joon-Ho, réalisateur oscarisé pour le film «Parasite».

Co-scénariste de «BAC Nord»

«L'événement» est adapté du récit autobiographique éponyme de la romancière Annie Ernaux. Le film se déroule dans la France des années 1960, avant la légalisation de l'avortement. Il montre le parcours d'une jeune étudiante qui tombe enceinte, interprétée par la Franco-Roumaine Anamaria Vartolomei.

Journaliste et romancière qui a écrit pour la télévision, Audrey Diwan signe son deuxième long-métrage après «Mais vous êtes fous». Elle a par ailleurs co-signé le scénario de plusieurs films français dont «BAC Nord», actuellement sur les écrans ou «La French» de Cédric Jimenez.

Pénélope Cruz meilleure actrice

Parmi les autres films récompensés lors de cette 78e Mostra de Venise, le Grand prix a été remis à l'Italien Paolo Sorrentino pour un film sur son enfance à Naples à l'époque du footballeur Diego Maradona, «La Main de Dieu».

Côté interprètes, la star espagnole Penélope Cruz a été récompensée pour son rôle dans «Madres Paralelas» de Pedro Almodovar et le Philippin John Arcilla pour son rôle de journaliste en quête de vérité dans «On the Job 2: The Missing 8».