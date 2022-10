L’écrivain Jean Teulé est décédé à l'âge de 69 ans

L’écrivain et auteur de bande dessinée Jean Teulé est décédé mardi 18 octobre, a annoncé l’AFP ce mercredi. Auteur d’une vingtaine de romans dont «Le Magasin des suicides» ou encore «Mangez-le si vous voulez», il avait été récompensé en 1990 d’un prix spécial du jury au festival d’Angoulême.

Le romancier Jean Teulé est mort mardi 18 octobre à l'âge de 69 ans. «Betty Mialet et Bernard Barrault ont l'immense tristesse de devoir confirmer que leur auteur Jean Teulé aurait succombé hier soir, 18 octobre, à un arrêt cardiaque», ont écrit les éditions Mialet-Barrault dans un communiqué.

Il avait commencé sa carrière dans l’Echo des savanes à la fin des années 1970, avant de publier plusieurs albums, dont une adaptation, dès 1983, du roman de Jean Vautrin «Bloody Mary». Ce dernier lui a valu l'année suivante de recevoir au festival d'Angoulême un premier prix. Il s’était ensuite tourné vers la littérature dans les années 1990.

Un auteur populaire

Traduit dans une vingtaine de langues, Jean Teulé a publié pas moins de vingt romans. Il était notamment connu pour sa plume au ton décalé, mise au service de romans notamment historiques et biographiques. Parmi eux : «Rainbow pour Rimbaud» sorti dès 1991, «Je, François Villon» (2006), «Mangez-le si vous voulez» (2009), «Fleur de tonnerre» (2013) ou encore «Le Montespan» (2008), qui lui a valu le Grand Prix Palatine du roman historique, le prix Maison de la Presse 2008 et le prix de l'Académie Rabelais.

Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma, à l’instar de «Darling», porté sur grand écran par Christine Carrière avec Marine Foïs et Guillaume Canet en 2007, puis en 2012 «Le Magasin des suicides», adapté par Patrice Leconte en film d'animation ou encore «Fleur de tonnerre», sorti en 2017 et interprété par Deborah François et Benjamin Biolay.

Son dernier roman, «Azincourt par temps de pluie», est sorti en février dernier. Preuve de la popularité de Jean Teulé, il avait été tiré à 300.000 exemplaires dès son lancement.

L'artiste partageait sa vie avec l'actrice Miou-Miou. En 2013, elle avait d'ailleurs tourné dans «Arrêtez-moi» au côté de Sophie Marceau, long-métrage réalisé par Jean-Paul Lilienfeld, d'après l'œuvre de Jean Teulé.