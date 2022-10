Terrifier 2 : le film d'horreur ferait vomir et s'évanouir les spectateurs

Le film «Terrifier 2», sorti le 6 octobre dernier aux Etats-Unis, serait si sanglant qu’il provoquerait des nausées et des pertes de connaissance chez les spectateurs.

Coup de pub ou réel malaise ? Des internautes rapportent que le film d’horreur «Terrifier 2» serait tellement violent et gore qu’il aurait provoqué des vomissements et des évanouissements parmi les spectateurs.

Sorti le 6 octobre outre-Atlantique, ce film à petit budget (250.000 dollars seulement) agite la Toile depuis que des photos de spectateurs se disant en train de recevoir des soins médicaux après les projection sont devenues virales sur les réseaux sociaux, transformant le long-métrage en «une sorte de test d'endurance pour les fans de films d'horreur», comme le rapporte le magazine Variety.

«Mon ami s’est évanoui et le cinéma a dû appeler l’ambulance», écrit un homme sur Twitter. «Terrifier 2 est tellement gore que j’ai vomi dans mon popcorn», a écrit un autre.

«Le type derrière s’est évanoui et est tombé sur mon fauteuil. Un autre a dû sortir car il ne se sentait pas bien. En ouvrant la porte, j’ai entendu un autre gars qui vomissait violemment dans les toilettes», rapporte encore un internaute.

Just saw Terrifier 2. It was an amazing gory mess. The guy behind me passed out cold n crashed into my chair, another guy left because he didn’t feel good, I overheard him say and walking out theatre door I heard a guy puking hard & loud in the bathroom. #Terrifier2 @damienleone

— TJ Barker (@realTJBarker) October 8, 2022