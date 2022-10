Cinéma : que vaut «Amsterdam» avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington ?

Sept ans après «Joy», le réalisateur David O. Russell revient au cinéma le 1er novembre avec «Amsterdam», un thriller épique qui réunit un casting cinq étoiles. Mais est-ce suffisant pour convaincre les spectateurs ?

Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Rami Malek, Robert de Niro, Matthias Schoenaerts, Taylor Swift, Andrea Riseborough… Pour son nouveau long-métrage, David O. Russell («The Fighter», «Happiness Therapy», «American Bluff») nous en met plein la vue avec une distribution cinq étoiles, et plante son décor dans le New York des années 1930.

© Walt Disney Company

Vétérans de la Première Guerre mondiale, Burt Berensen et Harold Woodman sont deux gueules cassées qui tentent de sauver des âmes désespérées. Au détour de retrouvailles imprévues, les deux amis découvrent avec stupeur que leur ancien général Bill Meekins est décédé. Sa fille Elizabeth est persuadée qu’il a été assassiné, et demande à Burt Berensen d’effectuer une autopsie dans le plus grand secret. C'est alors que le médecin et l’avocat retrouvent Valerie Voze, une infirmière rencontrée dans le Amsterdam libéré d’après-guerre, et avec qui ils avaient scellé un pacte pour se protéger mutuellement quoi qu’il arrive.

Cette promesse, ils vont devoir la tenir puisque témoins d’un crime, ces trois-là seront rapidement suspectés par la police. Burt, Harold et Valerie vont tout tenter pour prouver leur innocence, quitte à déjouer un complot visant à renverser le président américain, Franklin D. Roosevelt. Une histoire largement inspirée de faits réels. «Une partie du film se situe à une période où le monde entier peut basculer complètement ou conserver son cap. (…) La plupart des spectateurs seront surpris de découvrir que de tels événements se sont réellement produits», explique le réalisateur David O. Russell dans les notes de production.

Des stars pour un scénario confus

Si la direction artistique est soignée - avec ses images surannées -, tout comme les décors et les costumes, la partition scénaristique est quant à elle beaucoup plus confuse. David O. Russell avait pourtant tous les ingrédients pour faire d’«Amsterdam» un remarquable polar loufoque qui oscillerait entre conte et comédie noire. Mais le cinéaste, qui a le mérite d’aborder un fait méconnu de l’Histoire des Etats-Unis, semble se perdre dans les nombreuses trames narratives qu'il a lui-même ouvertes, étirant à l'excès certaines scènes.

On aurait aimé que les seconds-rôles (toujours joués par des stars) soient plus étoffés, et surtout moins caricaturaux pour certains. N’en demeure que cette comédie dramatique offre des duos réussis, à l’instar de Rami Malek et Anya Taylor-Joy, et confirme que Christian Bale, qui signe là sa troisième collaboration avec David O.Russell, reste l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération.