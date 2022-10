«Dieu, la science, les preuves» : le best-seller passe la barre des 200.000 ventes et s'offre une édition collector

Un an après sa sortie, le livre «Dieu, la science, les preuves» continue de séduire les lecteurs. L'ouvrage, qui tente de démontrer par l'argumentation scientifique et une analyse des textes et faits religieux l'existence du divin dans l'univers, s'offre une édition collector après avoir franchi la barre des 200.000 exemplaires vendus.

S'il est bien une énigme qui taraude l'Humanité depuis des millénaires, c'est bien celle-ci : Dieu existe-t-il ? C'est à cette question que les auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies ont tenté de répondre, par l'affirmative, dans l'ouvrage «Dieu, la science, les preuves», paru l'an dernier aux éditions Guy Trédaniel. Une question que beaucoup de lecteurs semblent s'être aussi posée, puisqu'en un an, la barre des 200.000 exemplaires vendus à déjà été franchie en ce mois d'octobre.

De quoi donner l'occasion à l'éditeur de ressortir l'ouvrage dans une édition collector, agrémentée du témoignage de quinze personnalités internationales, aussi bien des scientifiques que des religieux ou des philosophes. Parmi elles : John Lennox, docteur en science et philosophie à l'Université d'Oxford, le cardinal Robert Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le Culte divin, Stéphanie Reader, docteure en biologie de l'Université du Québec à Montréal, ou encore Andrew Briggs, professeur de physique à l'Université d'Oxford.

Y est aussi inclus l'affiche inédite du «Grand retournement» de la science, une frise chronologique qui présente l'évolution des idées et la liste des découvertes en rapport avec le propos du livre.

La science au secours de la religion ?

Dans cette nouvelle édition, les lecteurs retrouveront toute la démonstration - divisée en deux parties bien distinctes, la première scientifique, l'autre théologique - des deux auteurs, à grands renforts de citations, équations et témoignages, pour tenter de convaincre que la vision matérialiste de notre univers n'est finalement qu'un courant de pensée comme un autre, historiquement datable et raisonnablement réfutable au profit d'une affirmation de l'existence d'un être suprême, créateur de l'univers et de notre monde.

Pour les deux auteurs, les découvertes scientifiques du XXe siècle et de ces deux dernières décennies, loin d’éloigner l’idée de Dieu, permettent au contraire aujourd’hui d’affirmer que l’Univers a bien un créateur. Et si l’on suit ces fervents catholiques, qui évoquent dans la seconde partie de leur imposant ouvrage de près de 600 pages les «anomalies de l’Histoire», ce serait même au Dieu judéo-chrétien que l’on devrait l’apparition de la matière, du temps, de l’espace et, par extension, de l’homme...

Multipliant les citations, aussi bien philosophiques, scientifiques que théologiques, ils tentent d’inverser un postulat pourtant assez communément admis : il serait bien difficile à la lecture de leur ouvrage de prouver que Dieu n’existe pas.

«Dieu, la science, les preuves», Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies, 577 p., 24 €.