Harry Potter : le patron de Warner Bros. veut relancer la franchise avec J.K. Rowling

Le président directeur général de Warner Bros. David Zaslav a évoqué la possibilité de relancer la franchise «Harry Potter» avec J.K. Rowling, si l’auteure britannique était d’accord.

Un retour à Poudlard ? Quinze ans après la sortie du dernier volet d’Harry Potter, David Zaslav ne ferme pas la porte à de nouvelles aventures du célèbre sorcier sur grand écran. C’est ce qu’a révélé le patron de Warner Bros. à l’occasion d’une réunion d’investisseurs, hier jeudi 3 novembre. Revenant sur l’intention du studio de se concentrer sur l’exploitation des franchises à succès, David Zaslav a expliqué être prêt à travailler à nouveau avec J.K. Rowling, a rapporté The Hollywood Reporter.

«Nous n'avons pas eu de film Superman depuis 13 ans. Nous n'avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films Harry Potter ont fourni une grande partie des bénéfices à Warner Bros.au cours des 25 dernières années», a ainsi expliqué le PDG, avant d’évoquer un hypothétique retour d’Harry Potter au cinéma : «Si nous pouvons faire quelque chose avec J.K. sur Harry Potter à l'avenir».

Un potentiel retour sur fond de polémique

Si aucun projet concret n'a été pour l'heure confirmé, la possibilité d’une nouvelle collaboration entre le studio et l’auteure britannique pourrait donc voir le jour, et ce malgré les accusations de transphobie auxquelles fait face J.K. Rowling, depuis plusieurs tweets jugés polémiques ces deux dernières années. Des tweets condamnés par plusieurs acteurs de la saga, à l’instar de Emma Watson et Daniel Radcliffe.

Pour mémoire, «Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2», huitième et dernier volet cinématographique de la saga «Harry Potter», est sorti en 2011. Lancée sur grand écran en 2001, la franchise a rapporté 7,7 milliards de dollars dans le monde. La firme et J.K. Rowling ont également collaboré sur la saga des «Animaux Fantastiques».