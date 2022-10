Harry Potter : Ralph Fiennes prend à nouveau la défense de J.K. Rowling

Dans une récente interview accordée au site américain du New York Times, Ralph Fiennes s’est à nouveau exprimé sur les attaques visant J.K Rowling de la part d’une partie des mouvements LGBTQ, en raison de propos jugés transphobes.

Un soutien réaffirmé. Dans un entretien avec le site américain du New York Times, Ralph Fiennes s’est une nouvelle fois exprimé sur les attaques visant J.K. Rowling de la part de certains mouvements LGBTQ, qui l’accusent de tenir des propos transphobes, notamment sur les réseaux sociaux. L’auteure de la saga littéraire «Harry Potter» avait expliqué, en novembre dernier, avoir reçu tellement de menaces de mort qu’elle pourrait en recouvrir les murs de sa maison.

Pour Ralph Fiennes, qui avait déjà pris sa défense en 2021 au moment le plus fort de la controverse, la campagne haineuse dirigée à l’encontre de J.K Rowling reste une chose incompréhensible.

«J.K. Rowling a écrit ces excellents livres sur la responsablisation, sur ces jeunes enfants qui se découvrent en tant qu’êtres humains. Cela parle de la manière de progresser, de devenir plus fort, et de gagner en sens moral. Les attaques verbales dirigées contre elle sont écœurantes, c’est épouvantable. Je peux comprendre que certains soient énervés à la suite de ses propos sur les femmes. Mais ce ne sont pas non plus des propos obscènes et fascistes d'extrême-droite. C’est juste une femme qui dit ‘Je suis une femme, je me sens femme, et je veux être capable de dire que je suis une femme’. Et je comprends pourquoi elle dit cela. Même si je ne suis pas moi-même une femme», explique celui qui interprète le rôle de Voldemort dans la saga Harry Potter au cinéma.