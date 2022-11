Festival Cinébanlieue : tout savoir sur la 17e édition

Parrainée par l’acteur Reda Kateb, la 17e édition du Festival Cinébanlieue commence ce mercredi 9 novembre et se tient jusqu'au 18 novembre, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Au programme, la projection de 10 longs-métrages et 22 courts-métrages, et des rencontres avec des professionnels.

«L’art, pas la guerre». C’est le thème de la 17e édition du Festival Cinébanlieue qui vise, depuis sa création en 2006, à mettre en lumière et «à récompenser, dans le cadre d’un concours, les jeunes talents du cinéma issus des quartiers et en manque de visibilité». Dès ce mercredi et jusqu'au 18 novembre, du cinéma L’Ecran à Saint-Denis à l’UGC Ciné Cité dans le 19e arrondissement de Paris, quelque 10 longs-métrages seront projetés, dont le film «Tirailleurs» de Mathieu Vadepied, avec Omar Sy, présenté en ouverture et en avant-première.

Les festivaliers pourront également découvrir 22 courts-métrages et assister à des rencontres professionnelles au Comedy Club, à Paris (10e).

Présidé par la comédienne et réalisatrice Karole Rocher, le jury remettra les prix de la compétition lors d’une soirée de clôture à l’UGC Ciné Cité Paris 19, le 18 novembre, dès 19h.