Taylor Swift : la vente des billets pour sa tournée annulée

A cause d’une demande «particulièrement élevée et d’un stock insuffisant de tickets restants», le site Ticketmaster a annoncé jeudi annuler la vente publique de billets pour la tournée de la chanteuse Taylor Swift.

C’est la douche froide pour tous les fans de la star Taylor Swift, qui se faisaient une joie de la voir en concert. Après des préventes marquées par une attente interminable et de nombreuses pannes, la plate-forme spécialisée Ticketmaster a tout simplement annulé la vente publique de billets pour la tournée de la chanteuse aux Etats-Unis.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.

— Ticketmaster (@Ticketmaster) November 17, 2022