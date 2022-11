Taylor Swift : les places de concert de la chanteuse se revendent jusqu’à 90.000 dollars

Alors que le lancement de sa tournée est imminent, les fans de Taylor Swift se sont jetés sur les premiers billets en vente, ce mercredi 16 novembre, et des petits malins les revendent déjà à des prix complètement fous.

«La demande est sans précédent», a fait savoir ce mercredi 16 novembre le site de vente américain Ticketmaster, face à l’afflux massif de clients espérant pouvoir acheter un billet pour assister à un des concerts de la prochaine tournée de Taylor Swift.

Ce sont des millions de fans qui ont tenté de se connecter au même moment, causant le crash du site et une très longue file d’attente virtuelle, contraignant certains à patienter plus de dix heures, ont rapporté des internautes.

Les plus chanceux ont pu récupérer un précieux sésame, laissant autres à leur tristesse. Sentant la manne éventuelle, les petits malins ayant décroché plusieurs tickets les revendent désormais à prix d’or. Alors que les ventes principales ouvriront vendredi, et que le prix de l’unité oscille normalement entre 49 et 449 dollars, de nombreux billets dépassent déjà les 1000 euros sur les sites spécialisés StubHub et Viagogo. Certains ont même osé les proposer à… 90.000 dollars (87.172 €) pièce.

Taylor Swift, dont l’album Midnights est sorti en octobre, partira pour la première fois en tournée depuis 5 ans. Son Eras 2023 Tour en passera par une dizaine de villes américaines mais a priori aussi par l’Europe, comme elle l’a annoncé ce 13 novembre lors des MTV EMA.