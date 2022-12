Noël 2022 : un programme exceptionnel de concerts baroques gratuits à Neuilly-sur-Seine

Comme chaque année, la mairie de Neuilly-sur-Seine met les petits plats dans les grands pour offrir chaque week-end de décembre au public une série de concerts, gratuits, dans différents lieux de la ville. Un rendez-vous haut de gamme en forme de voyage musical dans le répertoire baroque, porté par une jeune garde talentueuse.

Les grandes salles parisiennes pourraient en être jalouses. Depuis plusieurs années, la mairie de Neuilly-sur-Seine organise tous les week-end de décembre une série de concerts très teintés de musique baroque, qui voient défiler sur scène de nombreux ensembles, déjà installés dans le paysage hexagonal, voir mondial pour certains d'entre eux. Des talents, souvent jeunes, qui se caractérisent par leur vision de ce répertoire, entre exploration, redécouverte et expérimentation. Dès demain et dimanche 4 décembre, le public a rendez-vous pour les deux premières dates de concerts.

Le violon baroque des soeurs Nemtanu, samedi 3 décembre à 16h

© M.Borggrève

Quoi de plus naturel pour deux soeurs violonistes que d'afficher une évidente complicité une fois réunies sur scène. Sarah et Deborah Nemtanu, qui se sont spécialisées dans le répertoire aussi technique que passionné du «deux violons», font de leur différence une force. Une pureté d'interprétation et une technique sans faille pour Deborah, quand Sarah fait parler sa fougue et l'intensité de son jeu. Un duo qui a déjà séduit le public comme la critique, avec trois disques qui ont marqué les amateurs lors de leur sortie.

Pour ce concert qui se déroulera ce samedi 3 décembre, à 16h, dans le Salon d'Honneur de l'Hôtel de ville, les deux violonistes mettront à l'honneur les compositeurs italiens (Viotti, Vivaldi, et Paganini) et allemands (Bach et Mozart). Avec, en prime, un best of des Balkans à l'énergie communicative, composé de duos Klezmer, et de morceaux de Bartók et Kaufmann.

Deborah et Sarah Nemtanu, duo de violon, samedi 3 décembre, 16h, Salon d'Honneur de l'Hôtel de ville, Neuilly-sur-Seine (92).

Venise et le Nisi Dominus par Le Poème Harmonique, dimanche 4 décembre à 16H

© Anamorfosi

C'est peu dire que ce concert est à classer dans la catégorie «prestige». Le chef Vincent Dumestre et son célébrissime ensemble Le Poème Harmonique devrait enchanter le public de l'Eglise Saint-Jean Baptiste, dimanche à 16h, avec un programme très cohérent comme ils savent si bien les proposer.

Spécialiste de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, la formation, qui a apporté une contribution originale et de référence au renouveau baroque gravée sur plus de 40 albums, s'attache cette fois au répertoire italien, et plus particulièrement aux chants de dévotions populaires scandés lors des fêtes religieuses à Venise, patrie de Vivaldi. Mais aussi capitale de la musique baroque en son temps, dont les différents compositeurs faisaient rayonner l'art, et accompagnaient le renouveau spirituel amorcé à partir du XVIe siècle. Porté notamment par la voix aussi ample que souple de la mezzo-soprano Eva Zaïcik, le programme de ce dimanche offrira au public plus d'un siècle de ces compositions, de Francesco Sotto (1534-1619) à Vivaldi (1678-1741). Un cocktail incontournable de virtuosité, de passion et de contrastes en perspective.

Nisi Dominus, Le Poème Harmonique, dir. Vincent Dumestre, dimanche 4 décembre, 16h, Eglise Saint-Jean Baptiste, Neuilly-sur-Seine (92).