Golden Globes 2023 : découvrez la liste des films, séries et artistes nommés

Le 10 janvier 2023, la cérémonie des Golden Globes lancera officiellement la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood. Les nominations ont été dévoilées ce lundi.

Face aux accusations de racisme, sexisme et corruption, les Golden Globes sont dans la tourmente et les lauréats ont été annoncés l'an dernier sans public ni télévision, et seulement sur Twitter. Mais la chaîne NBC, partenaire historique de l’événement, a accepté de rediffuser la 80e cérémonie, qui se déroulera le 10 janvier 2023, à Los Angeles.

Ce lundi 12 décembre, les nominations ont été dévoilées, avec en tête, «Les Banshees d’Inisherin», film avec Colin Farrell cité à huit reprises. Côté télévision, la série «Abbott Elementary» est la candidate la plus sérieuse avec pas moins de cinq nominations.

Reste à savoir si les stars seront présentes pour cette grand-messe. L’acteur Brendan Fraser, nommé pour son rôle de professeur reclus à son domicile dans «The Whale», a d’ores et déjà déclaré qu’il boycotterait la cérémonie.

Meilleur film dramatique

Avatar : la voie de l'eau

Top Gun : Maverick

The Fabelmans

Elvis

Tàr

Meilleure comédie ou comédie musicale

Babylon

Les Banshees d’Inisherin

Sans filtre

Glass Onion

Everything Everywhere All at once

Meilleure actrice dans un film dramatique

Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Empire of Light)

Viola Davis (The Woman King)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (The Son)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale

Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (Le Menu)

Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Glass Onion)

Adam Driver (White Noise)

Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin)

Ralph Fiennes (Le Menu)

Meilleur acteur dans un second rôle

Brendan Gleeson (Les Banshees d’Inisherin)

Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin)

Brad Pitt (Babylon)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

Meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett (Black Panther : Wakanda Forever)

Kerry Condon (Les Banshees d'Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Dolly De Leon (Triangle of Sadness)

Carey Mulligan (She Said)

Meilleur réalisateur

James Cameron (Avatar : la voie de l'eau)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (Les Banshees d'Inisherin)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Meilleure chanson originale

Carolina, de Where the Crawdads Sing - Taylor Swift

Ciao Papa, de Pinocchio - Roeben Katz, Guillermo del Toro

Hold My Hand, de Top Gun : Maverick - Lady Gaga, BloodPop

Lift Me Up, de Black Panther : Wakanda Forever - Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

Naatu Naatu, de RRR - Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Meilleure musique de film

Les Banshees d'Inisherin - Carter Burwell

Guillermo del Toro’s Pinocchio - Alexandre Desplat

Women Talking - Hildur Guðnadóttir

Babylon - Justin Hurwitz

The Fabelmans - John Williams

Meilleur scénario

Tár

Everything Everywhere All at Once

Les Banshees d'Inisherin

Women Talking

The Fabelmans

Meilleur film étranger

All Quiet on the Western Front (Allemagne)

Argentina, 1985 (Argentine)

Close (Belgique)

Decision to Leave (Corée du Sud)

RRR (Inde)

Meilleur film d’animation

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots : The Last Wish

Turning Red

Meilleure série dramatique

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

House of the Dragon

Meilleure actrice dans une série dramatique

Emma D’Arcy (House of the Dragon)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Staunton (The Crown)

Hilary Swank (Alaska Daily)

Zendaya (Euphoria)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jeff Bridges (The Old Man)

Kevin Costner (Yellowstone)

Diego Luna (Andor)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Meilleure série musicale ou comique

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only murder in the building

Mercredi

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

meilleur acteur dans un second rôle

John Lithgow (The Old Man)

Jonathan Pryce (The Crown)

John Turturro (Severance)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

meilleure actrice dans un second rôle

Elizabeth Debicki (The Crown)

Hannah Einbinder (Hacks)

Julia Garner (Ozark)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meilleure mini-série ou téléfilm

The Dropout

The White Lotus

Blackbird

Dahmer : Monstre

Pam & Tommy

Meilleure actrice dans une mini-série

Jessica Chastain (George et Tammy)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Julia Roberts (Gaslit)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Meilleur acteur dans une mini-série

Taron Egerton (Black Bird)

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Evan Peters (Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

meilleure actrice dans un second rôle d'une mini-série

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Claire Danes (Fleishman Is in Trouble)

Daisy Edgar-Jones (Under the Banner of Heaven)

Niecy Nash-Betts (Monstre : L'histoire de Jeffrey Dahmer)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

meilleur acteur dans un second rôle d'une mini-série

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Domhnall Gleeson (The Patient)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Monstre : l'histoire de Jeffrey Dahmer)

Seth Rogen (Pam & Tommy)