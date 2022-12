Angelo Badalamenti : le compositeur fétiche de David Lynch s’est éteint

Particulièrement célèbre pour ses collaborations avec le réalisateur David Lynch, le compositeur Angelo Badalamenti est décédé ce dimanche 11 décembre, à l’âge de 85 ans.

Son style était reconnaissable entre mille. L'américain Angelo Badalamenti s’est éteint auprès des siens ce dimanche 11 décembre, a fait savoir sa nièce au magazine américain The Hollywood Reporter.

Compositeur fétiche de David Lynch, il aimait à user de nappes de synthés capables d'entrainer les auditeurs dans un entre-deux angoissant, à la lisière du rêve et du cauchemar - cette «inquiétante étrangeté» si chère au cinéaste. C'est d'ailleurs à Angelo Badalamenti que l'on doit notamment la mythique bande originale de la série «Twin Peaks», qui lui valut un Grammy en 1990 dans la catégorie Meilleure prestation pop instrumentale.

«Les notes sont arrivées comme ça», déclarait-il au magazine Spirit and Flesh en 2015, racontant la création de cette bande originale avec le réalisateur. «David était stupéfait, et moi aussi. Il avait les poils des bras dressés et tirait une larme, disant 'Je vois Twin Peaks, c'est bon, je l'ai'. Et j'ai répondu : 'Je vais renter chez moi de travailler dessus. - Le retravailler ? Ne change pas une note !' Et je n'ai bien sûr jamais rien changé.»

Angelo Badalamenti avait composé le sombre et obsédant générique de la série, mais aussi l’inquiétant «Laura Palmer's Theme».

Toujours écrites en collaboration avec Lynch, on lui doit également les musiques des films «Lost Highway » et «Mulholland Drive», dans lequel il jouera même un gangster.

Inséparable du réalisateur, il ira jusqu'à signer avec lui en 1994 la musique de la pub Barilla, avec Gérard Depardieu.

C’est d’ailleurs David Lynch, lui aussi musicien, qui lui donnera en premier sa chance en 1986, pour «Blue Velvet» et la magnifique chanson «Mysteries of Love».

Le compositeur avait également travaillé pour Danny Boyle pour «La Plage», Jane Campion pour «Holy Smoke», mais aussi des films français, comme «La cité des enfants perdus» de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, ou «Un long dimanche de fiançailles».

Né à New York en 1937, et de formation classique, il s'était aussi aventuré dans d'autres styles auprès de nombreux chanteurs, comme Nina Simone, David Bowie, Paul McCartney, Liza Minnelli, Dolores O’Riordan ou encore LL Cool J.