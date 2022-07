Monty Norman, compositeur original de la musique de James Bond est décédé à l'âge de 94 ans

Le compositeur britannique Monty Norman, à qui l’on doit la trame originale du thème musical de James Bond, s’est éteint ce 11 juillet, à l’âge de 94 ans.

Ses fameuses notes - Mi, Fa, Fa, Fa, Fa, Mi, Mi, Mi, Sol, Sol, Sol - composent un des airs les plus connus du 7e Art. Le compositeur Monty Norman, à l’origine de la trame originale de la musique de James Bond, est décédé ce lundi 11 juillet. Il avait 94 ans.

«C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle de la mort de Monty Norman après une brève maladie.», peut-on lire sur son site officiel.

James Bond theme composer Monty Norman dies at 94 https://t.co/u0HlPbpiQ5 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 11, 2022

Le compositeur britannique avait créé une version de la bande-originale du premier film de la saga, «James Bond contre Dr No» (1962), qui n’avait à l’époque d’abord pas convaincu les producteurs, qui s’étaient alors tournés vers John Barry pour qu’il réarrange la partition.

Alors que la paternité complète du morceau a longtemps été attribuée à ce dernier, Monty Norman avait en 2001 poursuivi le journal Sunday Times pour diffamation pour un article de 1997, qui affirmait que le thème avait été composé par John Barry. Il avait gagné, et reçu 30.000 livres (soit environ 35.000 euros) de dommages et intérêts.

Pour imaginer son fameux thème, Monty Norman racontait s’être inspiré d’une de ses anciennes compositions intitulée Bad Sign Good Sign, qu’il avait créée pour une pièce de théâtre qui n’avait finalement pas vu le jour. Il disait l'avoir réécrite spécialement pour le film, en cherchant à coller au mieux au personnage créé par l’écrivain britannique Ian Fleming.

Après avoir changé le riff d'un sitar par celui d’une guitare électrique - signature musicale reconnaissable entre toutes - il aimait à dire qu’il y avait dans ces quelques notes «tout le sex-appeal, le mystère et la beauté» de 007. «J’avais réussi à faire quelque chose d’aussi sinistre que sexy», s’était rappelé en 2020 le musicien dans une interview pour CNN.

Né Monty Noserovitch de parents juifs dans l'East End de Londres en 1928, Monty Norman avait composé des comédies musicales avant d’être embauché par le producteur Albert «Cubby» Broccoli pour composer un thème pour le premier film de James Bond. Il avait obtenu sa première guitare à l'âge de 16 ans et avait joué avec de grands groupes, ainsi qu’en duo dans un spectacle de variété, entre chansons et humour, au côté du comédien Benny Hill, mais aussi écrit des chansons pour les pionniers du rock britannique Cliff Richard et Tommy Steele.