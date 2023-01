Avatar 2 : le film de James Cameron passe la barre des 8 millions d'entrées en France

Sorti il y a à peine trois semaines, «Avatar : la voie de l’eau», de James Cameron, dépasse désormais les 8 millions d'entrées en France.

La chasse aux records continue. Il n'avait déjà pas fallu bien longtemps à «Avatar 2» pour devenir le long-métrage le plus vu de l'Hexagone en 2022. Avec 6,87 millions d’entrées enregistrées avant l'arrivée de la nouvelle année, le second volet d'Avatar avait détrôné sur le fil «Top Gun : Maverick», tenant du titre jusqu'alors avec ses 6,76 millions de téléspectateurs.

C'est désormais la barre des 8 millions d'entrées en France qui vient d'être allègrement franchie, le film totalisant 8.693.869 de tickets au 3 janvier, selon les chiffres de C.B.O. Box-office.

Une étape qui permet à ce deuxième volet de dépasser «Spider-Man : No Way Home» au rang de film le plus vu depuis le début du confinement, en mars 2020.

Le timing semble être parfait pour Disney, le long-métrage de 3H12 ayant été dopé par les vacances scolaires de Noël, attirant plus de 500.000 personnes par jour durant cette période.

Reste à savoir dorénavant s'il va surpasser le premier volet sorti il y a treize ans, et qui avait attiré 14,7 millions de téléspectateurs en France. Un objectif largement à sa portée, puisque la dynamique est encore meilleure que pour son illustre aîné, avec une avance de 920.000 entrées à la même période.