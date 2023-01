100 ans de Disney : attractions, spectacles, concerts… Découvrez le programme des festivités en 2023

L'entreprise Walt Disney célèbre ses 100 ans en 2023. A cette occasion, de nombreuses festivités seront organisées tout au long de l’année.

Depuis sa création le 16 octobre 1923, le célèbre studio hollywoodien Disney, fondé à l'époque par Walt Disney et son frère Roy et baptisé à l'origine Disney Brothers Studios, enchante petits et grands grâce à ses univers féériques. Pour célébrer un siècle de magie, la firme américaine a annoncé le lancement cette année d’un programme de festivités, baptisé «Disney 100», avec un hommage appuyé aux dessins animés et aux personnages iconiques entrés au panthéon de la culture populaire.

Les nouvelles attractions dans les parcs

Les festivités seront officiellement lancées le 27 janvier prochain en Californie, avec l’inauguration de l’attraction «Mickey and Minnie’s Runaway Railway» à Disneyland Resort, laquelle sera différente de celle installée en Floride. Les visiteurs pourront également profiter d’un spectacle nocturne inédit, répondant au nom de «World of Color – One».

En France, Disneyland Paris, qui vient de célébrer son 30e anniversaire, proposera au public de vivre une journée exceptionnelle le 16 octobre, avec des rencontres et des expériences uniques et exclusives avec les héros de Disney. Pour y participer, rendez-vous sur disneylandparis.com.

Le concert événement et itinérant «Disney 100»

Plus de 500 artistes, dont 150 musiciens et des dizaines de danseurs, se retrouveront sur la scène de Paris La Défense Arena les 11 et 12 novembre, pour le concert événement autour des 100 ans de Disney. Cet orchestre symphonique reprendra, pendant trois heures, les plus grands thèmes musicaux issus de «Cendrillon», «La petite sirène», «La belle et la bête» ou encore «La reine des neiges» et «Encanto». Toutes ces chansons, y compris celles des univers Marvel, Pixar, Star Wars et Pirates des Caraïbes, seront jouées en direct. La troupe partira ensuite en tournée dans toute la France jusqu’au 30 décembre, avec des dates notamment à Marseille (19 novembre), Lille (16 décembre) et Lyon (22 décembre). Toutes les informations sont en ligne sur disneyenconcert.com.

L’expérience «Disney 100 : l’amitié c’est merveilleux»

Après Londres en mai et Berlin en juin, et avant Barcelone en septembre, Paris accueillera en juillet l’expérience multisensorielle «Disney 100 : l’amitié c’est merveilleux», qui va célébrer tous les duos iconiques de Disney, comme Rox et Rouky. Ce grand voyage s'organisera autour de quatre salles pour une superficie totale de 1.000 m2 : une plongée dans le jardin merveilleux d’«Alice au pays des Merveilles», une session de surf avec «Lilo & Stitch» à Ohana Bay, une oasis orchestrale du «Roi Lion» rythmée par le son d’Hakuna Matata, et une immersion dans «L’univers des Merveilles» avec Mickey et tous ses amis. Les personnes de moins de 18 ans devront être accompagnées d'un adulte. La billetterie est accessible sur disneylesmerveillesdelamitie.fr.

Des livres, des BD et des jeux vidéo

Alors que Disney Consumer Products Games & Publishing va dévoiler tout au long de l’année des collections capsules et des produits en édition limitée dédiés, entre autres, à Oswald le lapin chanceux - qui fait l'objet d'un court-métrage -, des livres et des bandes dessinées permettront aussi aux plus jeunes de (re)découvrir le monde merveilleux de Disney.

La Bibliothèque rose sortira des romans qui feront la part belle aux grands classiques qui ont fait rêver plusieurs générations. Une biographie consacrée à Walt Disney devrait également paraître aux éditions Huginn & Muninn. Les jeux vidéo ne seront pas en reste, puisqu’une mise à jour et des nouveaux contenus, y compris pour les applications, sont déjà au menu des festivités.