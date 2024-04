«Le rôle qui a le plus changé ma vie» : Dwayne Johnson évoque son personnage de Maui dans le film Vania 

Dwayne Johnson, voix de Maui dans le premier volet de Vaiana, mais aussi de sa suite attendue en novembre prochain, est revenu sur son personnage, confiant que ce rôle était l’un des plus marquants de sa vie.

Un rôle qui compte. Alors que Disney et Dwayne Johnson ont présenté à l’occasion du Cinemacon de Las Vegas de nouvelles images de «Vaiana 2» aux propriétaires de salles du monde entier, Dwayne Johnson a évoqué son rôle avec émotion. La star de la franchise «Fast & Furious» et «Jumanji» accorde en effet une place de choix au personnage de Maui, dans sa filmographie.

«Jouer le personnage de Maui est pour moi l'une des expériences de vie et de rôle qui ont le plus changé ma vie», a confié mercredi l’acteur d’origine polynésienne, cité par Variety, soulignant que Maui représentait sa culture. «C'est tellement plus profond qu'un film pour moi», a poursuivi la star qui a prêté sa voix au demi-dieu du vent et de la mer dans le premier volet, et a réitéré l’expérience dans le second opus, attendu dans les alles le 27 novembre prochain.

En février dernier, Disney avait annoncé, à la surprise générale, que la suite du film d’animation «Vaiana» était en cours, huit ans après le succès du premier opus. Pour rappel, le film, qui mettait en scène les aventures de la jeune Vaiana, décidée à retrouver une île mystérieuse pour sauver son peuple, aidée du demi dieu Maui, avait décroché plusieurs nominations aux Oscars et aux Bafta en 2017.

Dwayne Johnson promet du nouveau

Alors que sa suite conduira Vaiana et Maui à travers un nouveau périple aux confins des mers d’Océanie après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, Dwayne Johnson a par ailleurs promis «une toute nouvelle équipe, un tout nouveau décor et, bien sûr, de nouvelles chansons».

Outre le doublage de «Vaiana 2», l’acteur endossera également, cette fois en chair et en os, le rôle de Maui dans le film en live action adapté lui du premier volet, et dont la production a débuté au début du mois. Sa sortie est attendue en juillet 2026.