Le biopic consacré à Michael Jackson sera réalisé par Antoine Fuqua

Le réalisateur Antoine Fuqua sera à la barre du biopic dédié à la vie de Michael Jackson. Produit par Graham King (Bohemian Rhapsody) et scénarisé par John Logan (Gladiator, The Aviator), le film est réalisé en collaboration avec les héritiers du roi de la pop.

Le très attendu biopic consacré à Michael Jackson a désormais un réalisateur. La vie du roi de la pop, décédé en 2009 après avoir marqué l'histoire de la musique, sera portée à l’écran par le cinéaste Antoine Fuqua. On lui doit dernièrement «Emancipation», film sur l’esclavage inspiré d’une histoire vraie, avec Will Smith dans le rôle-titre. Il est également derrière le long métrage «The Training Day» (2001) qui a valu à Denzel Washington un Oscar.

Le réalisateur de 57 ans a partagé son enthousiasme à l'idée de s'atteler à ce projet, qui retracera la vie personnelle de l'artiste comme ses performances les plus emblématiques.

Antoine Fuqua fan de Michael Jackson

«Pour moi, il n'y a pas d'artiste avec la puissance, le charisme et le pur génie musical de Michael Jackson», a ainsi noté le réalisateur dans une communiqué relayé par la presse américaine. «J'ai été influencé pour faire des vidéoclips en regardant son travail - le premier artiste noir à jouer en boucle sur MTV. Sa musique et ces images font partie de ma vision du monde, et la possibilité de raconter son histoire à l'écran au côté de sa musique était irrésistible», a poursuivi Antoine Fuqua.

Et de préciser par ailleurs : «Les premiers films de ma carrière étaient des vidéoclips, et j'ai toujours le sentiment que combiner film et musique fait partie intégrante de qui je suis».

Le film écrit par John Logan - auteur des scénarios de «Gladiator», «The Aviator» ou encore «Skyfall», sera produit par John Logan, un habitué des biopics. Il est notamment à l'origine du film «Bohemian Rhapsody» sur la vie de Freddie Mercury et de son groupe Queen.

Pour l'heure, le film simplement intitulé «Michael» n'a pas encore de date de sortie et on ne sait pas encore qui endossera le rôle du roi de la pop.