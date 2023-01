Renaud en tournée : le chanteur donnera 6 concerts à Paris en mai

Avec son spectacle «Dans mes cordes», Renaud fait ce mardi soir à Avignon son grand retour sur scène. Une tournée qui le mènera à Paris en mai, où il donnera six concerts.

Huit mois après la sortie de son album «Métèque», pour lequel il reprenait les chansons de ses idoles comme Georges Brassens, Hugues Aufray, Yves Montand ou encore Jean Ferrat, Renaud signe son grand retour sur scène ce mardi soir à la Scala Provence d’Avignon. Un premier concert qui lance officiellement une tournée en toute intimité, baptisée «Dans mes cordes».

L’artiste de 70 ans, qui assurera une quarantaine de dates à travers la France, sera accompagné d’un grand ensemble d’instruments à cordes. «Après le 'Phénix Tour' (en 2017, ndlr), il y a eu un passage à vide. Donc, il remonte sur le ring», a expliqué son ami Alain Lanty, qui le suivra également au piano, sur RTL.

Et même si la voix de l’interprète de «Mistral gagnant» n’est plus ce qu’elle était et que sa santé est quelque peu chancelante en raison de ses addictions passées, l’essentiel est ailleurs pour les fans, qui se réjouissent tout simplement de ces retrouvailles assurément très émouvantes.

Renaud se produira à Paris en mai prochain avec six concerts à la Scala (9 et 10 mai), au Casino de Paris (26 et 27 mai), et à l’Olympia (30 et 31 mai).