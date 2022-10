Renaud : à 70 ans, le chanteur aurait retrouvé l'amour

A 70 ans, Renaud aurait retrouvé l’amour, rapporte ce jeudi Paris Match. Le chanteur serait tombé sous le charme d’une femme beaucoup plus jeune que lui, à qui il aurait «fait la cour tout l’été».

L’amour, à nouveau ? Paris Match rapporte ce jeudi que le chanteur Renaud aurait succombé au charme d’une mystérieuse jeune femme à qui il aurait conté fleurette tout l’été.

Pour elle, il aurait entamé une métamorphose physique : perte de poids, barbe fraîchement taillée et nouvelle coupe de cheveux, fait savoir l’hebdomadaire. «Quand il annonce à sa maison de disques que, 'finalement, il se sent mieux à Paris que dans le sud', tout le monde comprend que quelque chose a changé», est-il indiqué.

Un de ses proches confie : «Il n'est pas retourné à L'Isle-sur-La-Sorgue parce qu'il espérait que cette histoire marche. Renaud n’a cessé de faire la cour, comme un gentleman anglais, perdu dans un monde post-Covid qui ne lui plaît pas. Et puis les choses ont évolué, jusqu’à ce que le lien devienne réel entre deux êtres qui ne s’y attendaient pas».

RENAUD MORGAN | Le chanteur avait cessé d'y croire. Soudain, l'amour frappe à nouveau... https://t.co/ktb6hnsiHW pic.twitter.com/7y84Lij3kw — Paris Match (@ParisMatch) October 20, 2022

L'interprète de «Mistral Gagnant» est-il parvenu à ses fins ? Dans les colonnes du «Journal du dimanche» le 8 mai dernier, Renaud avait fait une révélation : il avait failli retrouver l’amour à l’aube de ses 70 ans, mais les sentiments n’étaient pas réciproques. «Elle veut qu’on reste copains. C’est bien déjà l’amitié, c’est mieux que l’amour», avait confié le chanteur. La roue a peut-être tourné...

Le chanteur a connu plusieurs histoires d’amour notamment avec Dominique Quilichini, mère de sa fille Lolita, et avec Romane Serda, auteure et musicienne qui a partagé sa vie avant que la fin de leur belle histoire d’amour ne soit abimée par l’alcoolisme de Renaud. Ce dernier semble en tout cas reprendre du poil de la bête et littéralement se métamorphoser au contact de celle qui ferait de nouveau battre son cœur.