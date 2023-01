BD : Riad Sattouf remporte le Grand Prix du Festival d'Angoulême

L'auteur franco-syrien Riad Sattouf a remporté le Grand Prix de la Ville d'Angoulême, dans le cadre du festival international de la BD, dont la 50e édition vient de démarrer. Le créateur de «L'Arabe du futur», désigné par ses pairs, sera donc à l'honneur d'une grande rétrospective l'an prochain pour la prochaine édition.

Il ne lui manquait plus que ce prix pour être définitivement consacré comme un pilier de la bande dessinée mondiale. En remportant ce mercredi le Grand Prix de la ville d'Angoulême, qui sonne l'ouverture de la 50e édition du Festival international de la BD, le Parisien de naissance Riad Sattouf voit ainsi son travail salué par ses pairs, et prend la succession de la Canadienne Julie Doucet qui, tradition oblige, lui a remis elle-même le prix.

Le Grand Prix #FIBD2023 est décerné à... @RiadSattouf !



Né en 1978, il est auteur de bandes dessinées et réalisateur. Son enfance se déroule entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. Il étudie les arts appliqués à Nantes, puis le cinéma d’animation à Paris, à l’école des Gobelins. pic.twitter.com/18w1LP23rU — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) January 25, 2023





Plus haute distinction mondiale du 9e art, le Grand Prix lui permettra d'être à l'honneur d'une grande rétrospective lors de la prochaine édition du festival.





«C'est très impressionnant», a déclaré l'auteur de 44 ans après une ovation debout. Il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle, celle qui a cru en son talent la première. «J'ai voulu faire une bande dessinée en imaginant qu'elle voudrait la lire, elle qui n'aimait pas ça», a expliqué le dessinateur au sujet de «L'Arabe du futur». Cette série autobiographique en 6 tomes, dont le dernier est paru fin novembre dernier, lui a assuré une renommée mondiale, avec plus de trois millions d'exemplaires vendus, et une traduction dans plus de 20 langues.

De la case à l'écran avec succès

Il est aussi l'auteur d'une autre série qui a rencontré un grand succès, «Les Cahiers d'Esther», chronique drôle et tendre d'une adolescente, dont chaque tome relate les anecdotes d'une année de vie.





Sortant de son métier d'origine, il a su trouver d'emblée le succès au cinéma, en réalisant les films «Les Beaux Gosses» en 2009, et «Jacky au royaume des filles» en 2014, toujours avec son acteur fétiche et ami Vincent Lacoste.





Avec la remise de ce prix, le festival est officiellement lancé, et se tient jusqu'au 29 janvier prochain.