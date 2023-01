Les mangas les plus attendus de 2023

Le calendrier des sorties prévues en 2023 est déjà bien rempli côté manga. Alors que les éditeurs poursuivent leurs efforts pour adapter des histoires modernes ou publier des œuvres patrimoniales, l'année sera encore marquée par l'éclectisme de ce média.

Les dates précisées sont celles annoncées par les éditeurs, celles-ci pourront toutefois varier au fil de l'année. Nous remettrons également à jour régulièrement ce planning à mesure que d'autres mangas seront annoncés.

Janvier

Blame! 0 noise (déjà paru)

Après avoir réédité l'intégralité de Blame! au format Deluxe, Glénat poursuit son travail autour de l'œuvre de Tsutomu Nihei. Le manga Noise est donc ici réédité en grand format et sous le nom de Blame! 0, puisqu'il s'agit ici d'une préquelle à cet univers de SF à la fois énigmatique et surprenant.

Noise revient sous l'appellation “Blame 0“ en format Deluxe pour compléter la nouvelle collection des Blame !





Ikusa No Ko (déjà paru)

Le grand Tetsuo Hara (Hokuto no Ken) reprend ses crayons pour mettre en lumière la légende d'Oda Nobunaga, l'un des plus célèbres seigneurs de guerre du Japon. Le dessinateur nous livre ici la version romancée de la jeunesse de cette figure, sous la houlette de Seibô Kitahara au scénario. Un récit à découvrir chez Mangetsu.

Sakura Wars (déjà paru)

Tous les amoureux de la Saturn et de la Dreamcast de Sega se souviennent de la série de romance et de robots Sakura Wars. En 2022, la «guerre des cerisiers» reprend chez Mana Books pour nous livrer enfin en France la version manga des aventures de ces belles guerrières. Un vrai plaisir visuel et narratif.

Terukan boys (11 janvier)

Pour ouvrir le bal de l'année, l'éditeur Doki Doki nous donne à découvrir Terukan Boys. Un récit de gangster plein d'humour et sous forme de tranches de vie à ne pas rater, puisqu'on y découvre le trait de Yu Nakahara, ancien assistant du non moins célèbre Naoki Urasawa (Monster, 20th Century Boys). Une influence que l'on ressent mais qui n'est pas pour nous déplaire.

LE CLAN DES POE (12 JANVIER)

C'est sans doute le premier gros chef d'œuvre de cette année. Le Clan des Poe est à découvrir aux éditions Akata, qui livrent ici leur premier manga dans la nouvelle collection Patrimoine. Un récit de la grande Moto Hagio, l'une des mangakas les plus influentes de sa génération durant les années 1970. Dans cette œuvre vampirique, elle nous amène à découvrir les mystères entourant une famille britannique du XVIIIe siècle. Une superbe édition attend ce récit inoubliable.

Soul Eater - Perfect Edition (12 janvier)

Kurokawa met en avant une valeur sûre au sein de sa collection : Soul Eater. Un manga des années 2000 que les fans ont déjà pu découvrir. Pour 2023, l'heure est à la réédition mais pas n'importe laquelle, puisque l'éditeur mise sur la perfect édition qui met en valeur le dessin si fin d'Ohkubo Atsushi. Un must.

Février

One Piece Episode A (1er février)

Vous n'avez pas encore assez lu de mangas One Piece ? Qu'importe, Glénat ne lâche pas la série la plus lucrative de tous les temps et édite pour la première fois un petit bijou signé Boichi, avec One Piece Episode A. Un récit en deux tomes qui narre la folle quête effectuée naguère par Ace, le grand frère de Luffy. Un récit incontournable pour qui souhaite étayer sa collection déjà grande autour du manga d'Eiichiro Oda.

Valhallian The Black Iron (2 février)

Attention manga épique en vue. Avec Valhallian The Black Iron, les éditions Ki-oon donnent à admirer un récit où un samouraï se retrouve entraîné au cœur de la mythologie nordique. Une aventure fantastique servie par le coup de crayon admirable de Toshimitsu Matsubara.

Gigantis (8 février)

Gigantis est le premier gros morceau à admirer chez Crunchyroll en ce début d'année. Un manga impressionnant qui amène à découvrir l'histoire de survivants d'une attaque extra-terrestre au sein d'une île. Tiré d'un roman solide, Gigantis permet aussi de retrouver toute la fougue de l'auteur de Terra Formars, Keni-chi Tachibana.

Saint Seiya Dark Wing (9 février)

Autre manga très attendu par la communauté Saint Seiya, alias Les Chevaliers du Zodiaque, Dark Wing nous emmène au cœur de la horde des chevaliers d'Hadès. Un titre dont les dessins rendent un vibrant hommage à ceux du maître Masami Kurumada, qui en a supervisé le scénario. Une bonne pioche à retrouver chez Kurokawa.

#Bientôt - Annoncée hier durant le #KuroLive, la série "Saint Seiya - Meiō Iden Dark Wing" rejoindra notre catalogue en 2023





Wind Breaker (15 février)

Après le succès de Tokyo Revengers, le manga du style furyô (mettant en scène de jeunes voyous) revient en force avec un shônen très attendu : Wind Breaker. Les éditions Pika misent gros sur ce titre très apprécié au Japon, narrant les bagarres de Haruka Sakura, bien décidé à faire régner l'ordre dans son lycée.

Ender Geister (15 février)

Avec Ender Geister, Glénat nous emmène faire la connaissance d'un exorciste haut en couleur, puisque ce fan de film d'action est là pour déboiter du troll, du gobelin et des êtres fantastiques sur notre planète. Un titre porté sur l'action donc, mais aussi l'humour. Une recette efficace à découvrir en février.

hinamatsuri (mi-février)

Quand un Yakuza rencontre une fillette dotée de pouvoirs psychiques, on découvre Hinamatsuri. Ce nouveau seinen sera à découvrir à partir de la mi-février chez Meian. L'éditeur promet une aventure rocambolesque autour de ce duo improbable servi par un dessin soigné.

New Normal (17 février)

New Normal est sans doute le récit post-covid qu'une génération d'ados et de jeunes adultes aura à cœur de découvrir cette année. Ce titre, à paraître chez Kana, nous plonge dans un monde où l'humanité est contrainte de porter en permanence un masque après une pandémie dévastatrice. Un monde où personne ne voit plus le visage complet d'autrui, et où le bas du visage fait même l'objet de fantasmes pour qui souhaite tomber amoureux. C'est le récit de deux lycéens, Hata et Natsuki, qui va permettre de découvrir cet intimité oubliée.

Shut Hell (22 février)

Panini Manga poursuit ses éditions d'œuvres culte au Japon. Et Shut Hell, paru à la fin des années 2000, appartient à celles-ci. Dans ce manga guerrier, on découvre l'histoire d'une femme sans pitié, surnommée Shut Hell, possédant des pouvoirs craints de tous au cœur du XIIIe siècle. Un récit qui avait rencontré un vif succès au tournant des années 2010.

Mars

Under Ninja (1er mars)

Le Japon compterait encore 200.000 ninjas en activité à travers son territoire. 200.000 hommes et femmes qui œuvrent dans le plus grand secret. Kurô Kumogakure est l'un d'eux et en dépit de sa vie qu'il juge morne, il se voit confier sa première mission face à un redoutable tueur venu de Russie. Ce nouveau manga est signé Kengo Hanazawa, un auteur bien connu pour son excellente BD I am a Hero, déjà disponible chez Kana. C'est toutefois chez Pika qu'on le retrouvera en mars dans Under Ninja. Un manga qui s'annonce comme un incontournable de l'année et dont on attend également l'adaptation en anime.

Abara Deluxe (1er mars)

Encore du Tsutomu Nihei chez Glénat. Après la réédition en version Deluxe grand format de Blame! 0 en janvier, c'est autour d'Abara de recevoir les mêmes honneurs. Un récit de SF sombre et impressionnant se révèle ici pour cet auteur atypique.

PPPPPP (1er mars)

Si un jour vous souhaitez placer un mot comprenant six P dans un jeu de mots-croisés parlant manga, n'oubliez pas PPPPPP. Un titre attendu début mars chez Nobi Nobi, qui nous emporte dans l'univers de la musique et plus spécifiquement au cœur de la magie du piano. On y découvre les aventures du jeune Lucky, un musicien en devenir alors que ses six frères et sœurs sont déjà des prodiges de cet instrument.

Evol (mars Delcourt Tonkam)

C'est sans doute l'un des auteurs les plus singuliers de l'industrie du manga. Le grand Atsushi Kaneko sera bien de retour avec Evol, une aventure qui rend hommage aux comics de super-héros. Mais lorsque cet auteur s'empare d'un thème, c'est souvent pour mieux nous surprendre avec talent. Un titre que l'on a hâte de découvrir chez Delcourt-Tonkam courant mars.

Au bain, les yankees ! (24 mars Naban Editions)

NaBan éditions possède de nombreuses pépites à découvrir en 2023. Cet éditeur commencera l'année avec un nouveau titre prévu pour la fin mars : Au bain, les Yankees ! Un manga atypique comme seuls les Japonais savent nous proposer, puisque l'on suivra les tribulations de Taiga et Tatsuya, deux petites frappes prêts à tout pour déclencher de bonnes bagarres. Surtout, leur hobby est d'aller chercher des noises dans les bains publics du pays. Un récit qui s'annonce bien frappé.

Avril

Arion (courant avril)

Le grand Yoshikazu Yasuhiko (Gundam The Origin) sera à l'honneur cette année chez NaBan Editions, qui publiera pour la première fois en France un premier classique de cet auteur fantastique : Arion. Un titre bien connu des amateurs d'animation japonaise puisque ce manga fut adapté en long-métrage dans les année 1980 par son auteur, et qui profite d'ailleurs d'une récente édition Blu-ray chez Dybex. L'éditeur français promet une collection fidèle à la version japonaise.

Blue Giant Explorer (19 avril) Glénat

Comptant parmi les meilleurs mangas portant sur la musique, Blue Giant sera de retour en avril prochain chez Glénat. Après Blue Giant, Blue Giant Supreme, place à Blue Giant Explorer. Le jeune saxophoniste Dai Miyamoto poursuit sa quête autour du jazz et part cette-fois-ci pour les Etats-Unis. De quoi lui permettre d'insuffler de nouvelles notes à son instrument.

Dirty Pair anime comics (24 avril)

Séquence nostalgie chez Black Box Editions qui proposent cette année des anime comics (BD construites à partir de séquences de dessins animés). Et le duo de filles Kei et Yuri de Dirty Pair reprendra du service à partir de la fin avril. Nos deux comparses à la gachette facile iront se frotter cette fois-ci à une intelligence artificielle.

Mai

Gestalt (4 mai)

Le 4 mai prochain fera place à un manga très attendu chez Ki-oon : Gestalt. Un titre de SF qui entend revisiter l'histoire du Déluge décrite dans la Bible. Un épisode qui ne se déroule toutefois pas dans le passé, mais dans un futur proche où des lycéens doivent se confronter au choix cornélien d'une Arche où des espèces survivront et d'autres non.

Septembre

L’école Décomposée (courant septembre)

On ne présente plus le maître du manga horrifique Junji Ito, dont Mangetsu s'emploie à éditer la majorité des œuvres. Parmi les nombreux titres qui seront proposés cette année, L'Ecole Décomposée sera sans doute un incontournable. Dans ce manga, Junji Ito dépeint le destin de jumeaux qui feront souffrir leurs camarades.

Novembre

Venus Wars (courant novembre)

A l'approche de Noël vous reprendrez bien un peux de Yoshikazu Yasuhiko ? Après l'édition d'Arion prévue en trois tomes cette année, NaBan proposera un autre chef d'œuvre du maître : Venus Wars. Là encore, ce manga, qui dépeint une guerre entre humains se déroulant sur la planète Venus, avait lui aussi eu droit à une adaptation dans un anime magistral (en Blu-ray chez Dybex). Le manga, qui sera proposé en deux gros tomes de 520 pages chacun, étaye largement ce récit poignant. Paru aux Etats-Unis mais aussi en Italie, le manga Venus Wars sera une première pour le public français.