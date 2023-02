Grammy Awards : les 50 ans du hip-hop célébrés avec un medley d’anthologie

La cérémonie 2023 des Grammy Awards, qui s’est tenue ce dimanche 5 février, a célébré les 50 ans du hip-hop avec les performances de poids lourds du genre dont Lil Wayne, Missy Elliott et Run-DMC.

Une célébration bien méritée. Alors qu'ils avaient été critiqués dans le passé pour leurs sélections controversées dans les catégories de rap, les organisateurs des Grammy Awards ont cette année offert un show particulièrement salué en l'honneur du hip-hop qui fêtait ses 50 ans.

Concocté par Questlove des Roots, qui y voit sa «meilleure mixtape de tous les temps», le joyeux medley d’une quinzaine de minutes a rassemblé des artistes emblématiques des cinq dernières décennies, notamment Big Boi, Black Thought, Busta Rhymes, De La Soul, DJ Jazzy Jeff, Missy Elliott, GloRilla, Grandmaster Flash, Ice-T, Lil Baby, The Lox, Method Man, Nelly, Public Enemy, Queen Latifah, Rahiem, Rakim, RUN-D.M.C., Salt-N-Pepa, Scarface, Swizz Beatz ou encore Too $hort.

50-year anniversary of hip-hop performance at the #GRAMMYs by some of the greats including RunDMC, LL Cool J, Salt N Peppa, Ice T, Queen Latifah, Wu-Tang, Big Boi, Busta Rhymes, Missy Elliott, Nelly, Too Short, GloRilla, The Roots, and more... pic.twitter.com/HmGB0bvGZX — Leon Carrington (@LeonCarrington) February 6, 2023

Black Thought a ouvert le set et a été suivi par des légendes des années 1980 telles que, les Furious Five, Rakim, Public Enemy et Geto Boys. Queen Latifah a fait la transition vers les années 1990, suivie de Method Man, Big Boi et Busta Rhymes qui est passé de «Put Your Hands Where My Eyes Could See», son single de 1997, à son couplet de 2011 sur «Look at Me Now» de Chris Brown.

Missy Elliott a ensuite réveillé la foule avec «Lose Control», puis cela a été au tour de Nelly, Too Short et Jadakiss d’opérer. Lil Baby a ramené l'ensemble dans les temps modernes avec l'aide de GloRilla et Lil Uzi Vert et le tube de 2022 «Just Wanna Rock». LL Cool J a ensuite rendu hommage au genre, qui s'est élevé «du Bronx (où il serait né en 1973, ndlr), à TikTok, en passant par le monde entier».

«Pendant cinq décennies, le hip-hop a non seulement été une force déterminante dans la musique, mais une influence majeure sur notre culture», avait déclaré Harvey Mason Jr., PDG de la Recording Academy, lors de l'annonce initiale de cette performance, une déclaration qui pourrait sonner comme des excuses lancées aux rappeurs de la part de l'organisation.

«Ses contributions à l'art, à la mode, au sport, à la politique et à la société ne peuvent être surestimées. Je suis si fier que nous l'honorions de manière aussi spectaculaire sur la scène des Grammys. Ce n'est que le début de notre année de célébration de cet essentiel genre de musique.», a-t-il promis.

Dr Dre, Lil Wayne, Missy Elliott et Kendrick Lamar récompensés

Avant le medley, Dr Dre avait accepté jeudi soir le premier Global Impact Award de la Recording Academy et du Black Music Collective, qui porte également son nom. «Je suis extrêmement ému par ce prix», a-t-il déclaré lors de son discours de remerciement. Il s'est également demandé : «Où en seraient beaucoup de gens dans cette salle sans hip-hop ?», ajoutant qu'il «aime» que le prix porte son nom.



«Le hip-hop est devenu une bouée de sauvetage pour moi en tant qu'adolescent grandissant à Compton», a confié le rappeur et producteur de musique de 57 ans, le qualifiant de «point d'entrée pour faire quelque chose que j'aime vraiment» et soulignant à quel point il était fier que cela «inspire la prochaine génération».

Lil Wayne et Missy Elliott ont également reçu les Global Impact Awards. «J'ai remporté de nombreux prix et je ressens la même chose - tous ceux qui me connaissent savent que je pleure toujours», a déclaré cette dernière, lors d'un discours en larmes.

A noter que le Grammy Award du meilleur album rap a, sans réelle surprise, été décerné cette année à Kendrick Lamar pour «Mr. Morale & the Big Steppers ». C'est sa troisième nomination et victoire dans la catégorie, après les victoires de «To Pimp a Butterfly» et «DAMN», respectivement en 2016 et 2018.

«Merci à ma famille de m'avoir donné le courage de partager ma vulnérabilité», a déclaré Lamar en acceptant le prix. Les autres albums nommés dans la catégorie étaient «God Did» de DJ Khaled, «I Never Liked You» de Future, «Come Home the Kids Miss You» de Jack Harlow et «It's Almost Dry» de Pusha T.