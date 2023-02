Le réalisateur de «Parasite» Bong Joon-ho va rencontrer le public à Paris et à Lyon

A l'occasion de la ressortie en salle de «The Host» dans une version 4K, le réalisateur multirécompensé Bong Joon-ho vient à la rencontre du public français, le 26 février à Paris et le 27 à Lyon.

Des rencontres exceptionnelles. Lauréat de quatre Oscars en 2020 et de la Palme d'or en 2019 pour sa satire sociale «Parasite», le cinéaste sud-coréen est de retour en France et vient à la rencontre du public. Alors que son film d'horreur «The Host» ressortira en salles le 8 mars prochain dans une version restaurée en 4K, le réalisateur de 53 ans donnera deux master class ce mois-ci, à Paris et à Lyon.

A l'occasion de l'avant-première de «The Host» au Grand Rex le dimanche 26 février prochain, suivie par ailleurs d'une projection de «Parasite», le cinéaste viendra partager son amour du cinéma lors d'un échange animé par Thierry Frémaux.

Le lundi 27 février, c'est à l'Institut Lumière à Lyon - qui lui consacre également une rétrospective du 9 février au 22 mars - que Bong Joon-ho se rendra pour rencontrer à nouveau le public. La billetterie pour sa master class lyonnaise ouvrira demain, jeudi 9 février à 10 h. Les places pour le Grand Rex sont déjà en vente. Une occasion rare de plonger dans les coulisses de la création d'un grand maître du cinéma, à qui l'ont doit notamment «Memories of Murder», «Mother» ou encore «Okja». Son prochain film, «Mickey 17», avec Robert Pattinson, sortira lui en mars 2024.