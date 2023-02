IA : David Guetta recrée la voix d’Eminem sur un morceau, et c'est étonnant

Le DJ David Guetta a partagé sur ses réseaux l’extrait d’un titre dans lequel il a recréé la voix d’Eminem grâce à une intelligence artificielle. Un projet présenté comme une blague qu'il ne commercialisera «évidemment» pas.

D’une simplicité enfantine. David Guetta s’est amusé à récréer la voix de la star du rap Eminem sur un morceau qu’il a diffusé à l’occasion d’un DJ set. Dans cette vidéo repérée par Variety et diffusée par David Guetta sur ses réseaux, on peut voir le DJ devant une foule immense lancer son titre.

On entend alors une voix qui a tout de celle d'Eminem. Une séquence vidéo que David Guetta a pris soin de commenter. «Laissez-moi vous présenter… Emin-AI-em», a écrit ce dernier en légende, avant de revenir sur la genèse de ce projet qui interroge sur l’usage des IA dans les domaines artistiques. Mais David Guetta ne commercialisera «évidemment» pas ce son d'après un tweet.

Let me introduce you to… Emin-AI-em pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

Un jeu d'enfant

Dans la suite de cette vidéo, David Guetta explique avoir créé ce titre comme un blague puis a constaté à quel point «cela fonctionnait bien». Lui-même étonné, il a alors détaillé le procédé utilisé.

«Aujourd'hui, vous pouvez écrire des paroles dans le style de n'importe quel artiste que vous aimez, alors j'ai tapé : "écrivez un couplet dans le style d'Eminem sur la future rave", et je suis allé sur un autre site Web d'IA qui peut recréer la voix». «J'ai mis le texte là-dedans et j'ai joué le disque et les gens sont devenus fous», conclut-il.

Si David Guetta s'est prêté au jeu pour rire, ces procédés sont loin d'être du goût de tous, notamment des artistes. Eminem, lui, n'a pour l'heure pas réagi.