8 Mile : le rappeur 50 Cent révèle travailler sur une adaptation en série avec Eminem

Invité de l’émission BigBoyTV, le rappeur 50 Cent a révélé travailler avec Eminem sur l’adaptation du film «8 Mile» - sorti en 2002 et inspiré de la vie de ce dernier - en série télévisée. Il précise qu’il s’agira d’une version modernisée de l’histoire.

Les micros vont chauffer. C’est sur la chaîne YouTube américaine BigBoyTV que le rappeur 50 Cent a révélé travailler, avec Eminem, sur l’adaptation du film «8 Mile» en série télévisée. «Nous sommes lancés», précise celui qui figure à la production de la série à succès «Power», qui aura duré 5 saisons entre 2014 et 2019.

50 Cent assure que le scénario proposera une version moderne du long métrage réalisé par Curtis Hanson en 2002, dans lequel Eminem - dont la biographie a servi d’inspiration pour le scénario - incarne le personnage de Jimmy ‘B-Rabbit’ Smith, un jeune homme de la ville de Detroit qui aspire à devenir rappeur.

Mais le jour où il se décide enfin à participer à une confrontation de rap, il ne parvient pas à s’exprimer une fois sur scène, et repart, humilié. Employé dans un usine de voitures, il vit dans une caravane avec sa mère alcoolique et sa petite sœur Lily. Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses amis, qui connaissent son talent. Le casting pouvait compter sur les présences de Mekhi Phifer, Michael Shannon, Anthony Mackie, Kim Basinger, et de la regretté Brittany Murphy.

Pour le moment, aucunes informations concernant le casting ou la manière dont le scénario se démarquera du film, ne sont connues. On ignore également sur quelle plate-forme de streaming la série sera proposée.