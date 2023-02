De La Soul : David Jolicoeur, alias Trugoy, est décédé

David Jolicoeur, membre du trio hip-hop De La Soul, aussi connu sous son nom de scène «Trugoy the Dove», est décédé à l'âge de 54 ans, ont fait savoir des médias américains dimanche.

Membre du trio mythique De La Soul, David Jolicoeur, alias «Trugoy The Dove», est décédé, a annoncé ce dimanche la revue spécialisée «AllHipHop», triste nouvelle confirmée ensuite par «Rolling Stone» et «Pitchfork».



La raison du décès reste pour l'heure inconnue, mais ces dernières années, Trugoy avait parlé publiquement de ses problèmes d'insuffisance cardiaque et avait confié que ceux-ci l'avaient empêché de partir en tournée avec les autres membres du trio, Posdnuos et Maseo.

Dans le clip de 2017 pour «Royalty Capes», le rappeur a annoncé qu'il avait été diagnostiqué avec la maladie et a montré comment cela l'empêchait de tourner. «Je suis prêt à revenir sur scène», a-t-il déclaré dans le clip, «ça me manque.» En 2020, il a été brièvement hospitalisé pour cette maladie.

Pionniers du hip-hop

Groupe précurseur du hip-hop - présent cette année aux Grammy pour célébrer les 50 ans du genre - De La Soul s'est formé en 1988 à Amityville, sur l'île de Long Island. Le trio doit sa renommée à son usage de samples, ses jeux de mots et son influence au sein de la scène alternative hip-hop, notamment sur l'essor du jazz rap. Acquis à la scène rap East Coast des Etats-Unis, il cultivait une image positive et légère, contrairement au style gangsta rap à l'oeuvre de l'autre côté du pays, sur la côte ouest.

De La Soul a sorti son premier album, «3 Feet High And Rising», en 1989, avec les singles acclamés «Eye Know», «The Magic Number» et «Me Myself And I». Le disque a été un succès commercial et a été cité comme très influent par un certain nombre d'artistes, dont Tyler The Creator, Mos Def, Jurassic 5, Pharrell et Damon Albarn. Ce dernier a d’ailleurs collaboré avec Trugoy pour le single «Feel», de Gorillaz, en 2005.

De La Soul a ensuite sorti huit autres albums, dont trois sont actuellement sur des plates-formes de streaming : «The Grind Date» de 2004, «First Serve» de 2012, et «And The Anonymous Nobody…», de 2016. A noter que les six premiers albums du groupe De La Soul, parus entre 1989 et 2001, ont longtemps été inaccessibles sur les plates-formes de streaming, car leur label Tommy Boy ne s'était pas adonné à l'énorme tâche légale que représente la vérification des droits d'utilisation des samples, utilisés dans les morceaux de leur catalogue.

Une pluie d’hommages

La nouvelle de la mort du musicien a fait réagir l'industrie, dont le ponte MC Big Daddy Kane : «C'était un honneur de partager tant de scènes avec toi».



Le rappeur Busta Rhymes a dit sur Twitter son «incrédulité totale» à l'annonce de la nouvelle. «Ca fait vraiment mal. Dave, alias Trugoy the Dove, vole, vole... Repose en paix le Roi».

Pharrell Williams a quant à lui tweeté qu'il «envoyait de l'amour, de la lumière et des vibrations positives à sa famille, à Soul et à toute personne dont la vie a été touchée par son existence».

B-Real de Cypress Hill a également rendu hommage en écrivant : «Nous avons perdu une autre légende de la musique et de la culture hip hop en mon frère Trugoy alias Dave de De La Soul. Sa musique lui permettra de vivre dans nos cœurs et nos esprits après son départ. Mais non seulement c'était un grand musicien, mais c'était aussi un grand être humain. Il comptait beaucoup pour nous.»