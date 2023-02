«Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan» : ce que nous apprend la bande-annonce épique

La bande-annonce du film «Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan», avec François Civil, a été dévoilée ce mercredi. Cette adaptation du roman d’Alexandre Dumas qui sortira le 5 avril, promet de spectaculaires duels à l'épée et une bonne dose d'amour et d'humour.

L’œuvre magistrale d’Alexandre Dumas va connaître une nouvelle adaptation cinématographique, qui sera déclinée en diptyque et réalisée par Martin Bourboulon. Le premier volet, intitulé «Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan», dont la bande-annonce a été mise en ligne par Pathé ce mercredi 15 février, débarquera en salles le 5 avril prochain.

Après un premier teaser dévoilé en décembre dernier, on découvre dans cette nouvelle vidéo l’acteur François Civil dans la peau de D’Artagnan, ce jeune Gascon fougueux, arrogant («sa seule richesse») et bien déterminé à rejoindre le cercle très fermé des Mousquetaires du roi. Il va rapidement s’unir à Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) et Aramis (Romain Duris). Une équipe qui ne manque pas de charme, ni de charisme.

un spectacle de cap et d'épée servi par un casting exceptionnel

Au côté de la reine d'Autriche (Vicky Krieps), Louis Garrel endosse, quant à lui, le costume de Louis XIII, dont certains à la cour souhaitent sa peau, à commencer par le cardinal de Richelieu (Eric Ruf) et la mystérieuse et machiavélique Milady (Eva Green). Les «quatre» Mousquetaires devront donc déjouer les complots les plus fous, en pleine guerre de religion qui divise le royaume.

Le personnage de Milady sera par ailleurs au cœur de l’intrigue du second volet, attendu au cinéma le 13 décembre prochain. A noter que «Le Comte de Monte-Cristo», un autre roman très célèbre d’Alexandre Dumas, sera adapté sur grand écran en 2024 avec, dans le rôle-titre, le comédien Pierre Niney.