«L’exorciste du Vatican» : la première bande-annonce avec Russell Crowe est tout simplement terrifiante

La première bande-annonce officielle du film «The Pope's Exorcist», a été dévoilée. Mettant en scène Russell Crowe dans la robe du père Gabriele Amorth, elle donne la chair de poule.

Sony Pictures a dévoilé mercredi, le premier trailer du thriller horrifique «The Pope's Exorcist», ou «L’exorciste du Vatican» dans sa version française. Le film de Julius Avery est inspiré de l'histoire vraie du père Gabriele Amorth, chef exorciste du Vatican jusqu'à sa mort en 2016. Ces premières images glaçantes donnent à voir Russell Crowe dans la robe de ce père, visiblement confronté à un jeune garçon possédé.

Russell Crowe is #ThePopesExorcist. Inspired by the true story of Father Gabriele Amorth, Chief Exorcist of the Vatican, @Popes_Exorcist is exclusively in movie theaters April 14. pic.twitter.com/ms36flQh25

— Sony Pictures (@SonyPictures) February 22, 2023