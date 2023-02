«Rust» : le tournage va reprendre au printemps avec Alec Baldwin

Le tournage du film «Rust», qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins, tuée par le tir accidentel de l'acteur Alec Baldwin, est sur le point de redémarrer. Il recommencera au printemps dans l’état du Montana.

Une reprise imminente. Alors que le redémarrage du tournage de «Rust» avait été annoncé plus tôt ce mois-ci, la date a été précisée. La production a fait savoir hier mercredi, que le tournage du western reprendra ce printemps dans le Montana, au Yellow Film Ranch, selon plusieurs médias américains.

Une annonce faite alors que le tribunal du Nouveau Mexique a abandonné lundi 20 février une circonstance aggravante qui visait Alec Baldwin, toujours poursuivi au pénal pour homicide involontaire pour le décès d’Halyna Hutchins, en octobre 2021. Il risque une peine de prison de 18 mois, tout comme l'armurière du film Hannah Gutierrez-Reed. L'acteur, qui depuis le début a assuré qu'il pensait que l'arme était inoffensive, est également visé par une plainte au civil déposée par la sœur et les parents ukrainiens de la victime.

Alors que le tournage reprendra dès le printemps, Alec Baldwin endossera à nouveau le rôle principal ainsi que sa casquette de producteur. Le nom d'une nouvelle directrice de la photographie, Bianca Line, a par ailleurs été annoncé mi-février. Egalement blessé lors du drame qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, le réalisateur Joel Souza sera lui aussi de retour derrière la caméra «pour honorer l'héritage de Halyna et la rendre fière», avait précisé ce dernier il y a un peu plus d'une semaine, à The Hollywood Reporter.