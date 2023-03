Musique : Christine and the Queens sort son nouveau single «To be honest», et annonce la sortie d'un nouvel album

Ce mercredi 8 mars, Christine and the Queens dévoile le clip de son nouveau titre «To be honest» et annonce la sortie, le 9 juin prochain, de son nouvel album intitulé «Paranoïa, Angels, True Love».

Christine and the Queens est de retour ce mercredi avec le clip d’un nouveau single, intitulé «To be honest».

TO BE HONEST - 8 MARCH pic.twitter.com/fJkt1wITrM — Christine and the queens (@QueensChristine) March 6, 2023

TO BE HONEST - TOMORROW 7 PM PARIS TIME - I’ll be online https://t.co/JmSv7EsdIc pic.twitter.com/tpk1zo9r2U — Christine and the queens (@QueensChristine) March 7, 2023

Christine and the Queens a profité de cette annonce pour indiquer que son prochain album «Paranoïa, Angels, True Love» sortirait ce 9 juin.

Ce nouvel opus a été écrit, interprété et réalisé par ses soins, et co-produit avec Mike Dean (musicien et producteur américain qui a notamment collaboré avec Lana Del Rey, Beyoncé, Kanye West ou encore Justin Bieber).

Paolo Roversi

Le disque compte, sur plusieurs titres, la participation de la rappeuse Danielle Balbuena, alias 070 Shake, et une certaine Madonna… Il faut se souvenir que la Queen of Pop est une fan de la première heure de Christine and the Queens, elle qui l’avait d’ailleurs convié à monter sur scène avec elle en 2015.

«Angels in America», une source d'inspiration

Composé de vingt titres, «Paranoïa, Angels, True Love» est «le second volet d’un geste opératique qui a débuté avec l’album Redcar les adorables étoiles en 2022, explique Chris (un des noms de scène de l’artiste qui avait troqué Christine and the Queens et Chris pour Redcar pour le précédent opus) dans un communiqué. S’inspirant directement de la splendide dramaturgie de ‘Angels in America’, pièce de théâtre culte de Tony Kushner, Redcar était un personnage extravagant et absurde à l’instar de Prior, naviguant dans sa folie onirique.

La suite, «Paranoïa, Angels, True Love» est la clé d’une transformation à cœur ouvert, d’une prière pour le Soi, celui qui respire et prend vie à travers tous les amours dont il est composé. L’agonie de Prior dans ‘Angels in America’ est un dessein profond et douloureux, un abandon des énergies et souvenirs, qui permet alors aux anges de s’y plonger et de lui offrir en retour un amour profond qui changera le cours de son destin : le repos dans l’amour véritable.»

Christine and the Queens, qui se produira au BBC Radio 6 Festival ce 25 mars et officiera en tant que curateur du festival londonien Meltdown (du 9 au 18 juin), pourra faire résonner ses nouveaux morceaux à de nombreuses reprises ces prochains mois. Il se produira par la suite notamment à Coachella en Californie, à Primavera à Barcelone ou encore à Art Rock à Saint-Brieuc… Une quinzaine de dates est déjà annoncée et d’autres vont bientôt l’être.