Oscars 2023 : retrouvez le palmarès complet de la 95e cérémonie

En direct de Los Angeles, l'Académie des Oscars a dévoilé dimanche son palmarès. Le film «Everything Everywhere All At Once» a raflé les statuettes les plus convoitées de cette 95e cérémonie. Voici la liste complète des lauréats.

Présentée par Jimmy Kimmel, la 95e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche en direct du Dolby Theatre de Los Angeles, a vu le triomphe de la comédie déjantée «Everything Everywhere All At Once».

Sacré meilleur film, le long-métrage de Daniel Scheinert et Daniel Kwan a également permis à ses comédiens Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan d'être récompensés, alors que Brendan Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance magistrale dans «The Whale», après une longue traversée du désert.

Le long-métrage allemand «À l'Ouest, rien de nouveau» s'est aussi démarqué lors de cette grand-messe du cinéma hollywoodien avec pas moins de quatre prix.

Meilleur film

«Everything Everywhere All At Once», de Daniel Kwan et Daniel Scheinert

Le triomphe pour Everything Everywhere All At Once !





7 #Oscars dont celui du meilleur film. pic.twitter.com/FVkloAnXzm — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

Meilleure actrice

Michelle Yeoh pour «Everything Everywhere All At Once»

"Je dédie cet #Oscars à toutes les mamans du monde. C'est elles les vraies super-héroïnes !"





L'émotion de Michelle Yeoh, meilleure actrice pour Everything Everywhere All At Once pic.twitter.com/JgNIng56FK — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

Meilleur acteur

Brendan Fraser pour «The Whale»

"C'est donc ça le multiverse ?"





L'émotion de Brendan Fraser, sacré meilleur acteur aux #Oscars. pic.twitter.com/sZuLid4FZI — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

Meilleur réalisateur

Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour «Everything Everywhere All At Once»

"Merci à mes parents de ne pas avoir écrasé ma créativité quand j'étais jeune !"





L'inspirant discours de Daniel Scheinert et Daniel Kwan qui remportent l'#Oscars de la meilleure réalisation pour Everything Everywhere All At Once pic.twitter.com/66AB7Geh4W — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

meilleure actrice dans un second rôle

Jamie Lee Curtis pour «Everything Everywhere All At Once»

"Nous venons de remporter un Oscar tous ensemble !"





Les larmes de Jamie Lee Curtis, meilleure actrice dans un second rôle aux #Oscars pour Everything Everywhere All At Once. pic.twitter.com/dw3h7MZtkr — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Quan pour «Everything Everywhere All At Once»

"Maman, je viens de gagner un Oscar !"





L'émotion de Ke Huy Quan, sacré meilleur acteur dans un second rôle pour Everything Everywhere All At Once. pic.twitter.com/mTxsbxpRro — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

meilleur film international

«À l'ouest, rien de nouveau», d'Edward Berger

Meilleur scénario adapté

Sarah Polley pour «Women Talking»

Meilleur scénario original

Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour «Everything Everywhere All At Once»

Meilleure chanson originale

«Naatu Naatu» pour «RRR»

Meilleur son

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon et Mark Taylor pour «Top Gun : Maverick»

Meilleure musique

Volker Bertelmann pour «À l'ouest, rien de nouveau»

meilleur documentaire

«Navalny», de Daniel Roher

meilleur court-métrage documentaire

«The Elephant Whisperers»

meilleur court-métrage d'animation

«L'enfant, la taupe, le renard et le cheval»

meilleur film d'animation

«Pinocchio», de Guillermo Del Toro

meilleur court-métrage

«An Irish Goodbye»

meilleure photographie

James Friend pour «À l'ouest, rien de nouveau»

meilleurs maquillages et coiffures

Adrien Morot, Judy Chin et Annemarie Bradley pour «The Whale»

meilleurs costumes

Ruth Carter pour «Black Panther : Wakanda Forever»

Meilleur montage

Paul Rogers pour «Everything Everywhere All at Once»

meilleurs décors

Christian Goldbeck et Ernestine Hipper pour «À l'ouest, rien de nouveau»

meilleurs effets spéciaux

«Avatar : la voie de l'eau», de James Cameron