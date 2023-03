Oscars 2023 : les nommés se sont vu offrir... un bout d'Australie

Tous les nommés aux Oscars, dont la 95e cérémonie aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, heure française, ont reçu un mètre carré de terres issus de la région Western Downs du Queensland, en Australie. Décrit comme un «souvenir symbolique», ce cadeau a pourtant été décrié pour son impact écologique.

Un cadeau surprenant. Tous les nommés aux Oscars, dont la 95e cérémonie aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles, ont reçu un mètre carré de terres issus de la brousse de la région Western Downs du Queensland (Australie).

D’après The Guardian, la marque «Pieces of Australia» a payé 4.000 dollars, soit plus de 3.780 euros, afin de s’offrir une place dans le panier de cadeaux offerts aux nommés de cette édition des Oscars.

Nils Chaneliere, l’homme de 29 ans derrière cette marque, a déclaré que la terre était une forêt subtropicale australienne écologiquement saine. L’entreprise dénommée «Envirocean Pty Ltd» a décrit son produit comme un «morceau phare de la terre natale australienne que nous sommes fiers de posséder et de préserver».

Un «souvenir symbolique»

Toutes les parcelles de terrain offertes ont été accompagnées d'un «certificat de licence foncière», précisant que le cadeau est «un souvenir symbolique». Les bénéficiaires ne pourront pas en «prendre possession ou entrer sur la parcelle sans l’accord écrit du concédant».

Sur le site internet de la marque, les coordonnées indiquées mènent à une propriété au «253 Happiness Road, Tara». Un bien vendu pour la dernière fois en octobre 2021 pour 35.000 dollars, soit plus de 33.000 euros.

© Google Maps

L’entreprise a mis en vente différents packs proposant d’acheter un bout de terrain du Queensland. Le premier propose un mètre carré au prix de 79,95 dollars, soit 75,60 euros. Le second permet de s’offrir 10 mètres carrés pour 199,95 dollars, soit plus de 189 euros.

Ces packs de conservation du patrimoine local ont aussi intégré un manuel numérique regroupant des informations comme «les problèmes environnementaux actuels de l'Australie, la faune locale et la gestion des terres aborigènes».

Une problématique écologique majeure

La mission environnementale de l’entreprise a toutefois été critiquée par les organisations écologistes. «La société déclare qu'elle préserve les terres du développement des opportunités de séquestration du carbone. Les preuves disponibles suggèrent que les terres en question sont exploitées pour le gaz de houille», a déclaré Annica Schoo, l’enquêteur principal de l’Australien Conservation Foundation, pour le journal britannique.

Son échelle d’action a aussi été moquée en comparaison de l’ampleur des dégâts environnementaux dans la région. «Dans le seul Queensland, environ un demi-million d'hectares de brousse sont rasés chaque année. La tâche de conservation et de restauration est mieux représentée en millions de kilomètres carrés plutôt qu'en hectares ou mètres carrés», a regretté Tim Beshara, le directeur de la politique et de la stratégie de la Wilderness Society.

«Cela montre vraiment que l'ampleur des défis environnementaux de l'Australie ne peut être résolue sans un investissement majeur du gouvernement. Mais pendant trop longtemps, le gouvernement australien a retenu son investissement dans la nature dans l'espoir que la philanthropie ou un marché volontaire de réparation de la nature nous sauvera. Cela montre vraiment à quel point cette idée est fantaisiste», a conclu ce dernier.