«L’Hôpital et ses fantômes : Exodus» : la série culte fait son retour le 7 avril sur myCANAL

Série culte des années 1990, «L’Hôpital et ses fantômes» revient pour une saison 3, à partir du 7 avril sur Canal+Séries, et la plate-forme de streaming myCANAL. Avec Lars Von Trier de retour à l’écriture et à la réalisation des cinq épisodes qui la composent.

Un monument du petit écran. En 1994, «Urgences» voyait George Clooney et Anthony Edwards tenir les premiers rôles dans une série hospitalière entrée dans la légende. Au Danemark, Lars Von Trier marquait lui aussi les esprits avec la première saison de «Riget», alias «L'Hôpital et ses fantômes». Un bijou de créativité dont l’action se déroule dans le plus grand hôpital de Copenhague, surnommé le Royaume. Une deuxième saison verra le jour en 1997.

Le 7 avril prochain, les abonnés à Canal+Séries pourront découvrir en exclusivité les 5 épisodes de la saison 3, écrite et réalisée par Lars Von Trier, baptisée «L’Hôpital et ses fantômes : Exodus». Le surnaturel, la terreur, et l’absurde s’invitent à nouveau dans le quotidien surréaliste des patients et de l’équipe médicale de l’établissement. Pour le plus grand bonheur des fans.

Au casting, on retrouve notamment Mikael Persbrandt, dans la peau d’un médecin suédois aux intentions mystérieuses, Bodil Jorgensen qui incarne Karen, une somnambule venue débarrasser l’hôpital de ses démons, Willem Dafoe, parfaitement inquiétant en aigle démoniaque, mais aussi Udo Kier, acteur fétiche de Lars von Trier, présent dès le premier opus. «L’Hôpital et ses fantômes : Exodus», ainsi que les deux premières saisons, seront disponibles en intégralité dès le 7 avril sur myCANAL.