Ahmad Jamal : le légendaire pianiste de jazz est décédé à l’âge de 92 ans

Légende du jazz, le pianiste Ahmad Jamal s’est éteint à l’âge de 92 ans, ce dimanche 16 avril, à son domicile dans le Massachussetts.

Un artiste hors norme. Le pianiste de jazz, Ahmad Jamal, est mort à son domicile dans le Massachussetts à l’âge de 92 ans, ce dimanche 16 avril. Né à Pittsburg le 2 juillet 1930, Ahmad Jamal a bénéficié d’une formation classique dès son plus jeune âge. Grand admirateur des compositeurs français Maurice Ravel et Claude Debussy, il s’inscrit au syndicat des musiciens américains à 14 ans, et part en tournée dès l’âge de 17 ans.

Sa carrière décolle dans les années 1950, période où il enregistre ses premiers succès avec Israël Crosby et Vernel Fournier. Leur concert enregistré en 1958 au Pershing, club de jazz de Chicago, sera un énorme succès à travers le disque «Ahmad Jamal Trio at the Pershing : But Not For Me», qui se vendra à plus d’un million d’exemplaires. L’artiste ne cesse de parcourir le monde, crée son propre label (20th Century), et donne un concert inoubliable à la Maison de la radio le 25 juin 1971 qu’il est encore possible d’écouter sur le site de Radio France.

Un ultime album en 2019

«Ahmad Jamal ne joue pas du piano mais du quartet. On le pense pianiste, il est chef d’orchestre, compositeur, arrangeur, scénariste, metteur en scène et architecte d’espaces où le suspense est le maître-mot. Des introductions elliptiques où deux notes suffisent à créer un climat, un groove ; des codas qui n’en finissent pas de ne pas finir, emboîtées en poupées russes. (…) S'il a transformé son jeu de piano, au fil du temps, pour passer du ‘less is more’ à une approche orchestrale et opulente du clavier, il aura illustré jusqu'à son dernier souffle ‘une esthétique du désir’ où la beauté se fit souvent voluptueuse», dit de lui Alex Dutilh, producteur de l'émission Open jazz sur Radio France.

En 1994, l’album «Ahmad Jamal at home» lui permettait de s’exprimer seul au piano, et de proposer un condensé de son style artistique. Son dernier enregistrement date de 2019, à l’âge de 89 ans, avec l’album «Ballades».