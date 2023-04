Street-Art : la mairie efface par erreur les œuvres d'une exposition

Les services de la ville de Toulouse ont effacé plusieurs portraits signés par l’artiste C215, pourtant réalisés dans le cadre de l’exposition Périscope commandée par… la mairie.

La bourde restera, elle, indélébile. Des portraits du pochoiriste et street-artiste français Christian Guémy, alias C215, ont été effacés par erreur par les services de la mairie de Toulouse, a rapporté ce 18 avril France 3.



Ironie de la situation, ces œuvres avaient été réalisées spécialement à la demande de la mairie, dans le cadre de l’exposition Périscope qui a commencé le 6 avril dernier, et qui doit se poursuivre jusqu’au 10 septembre.



Quatre des portraits signés C215 disséminés dans la ville rose ont soudainement disparu, recouverts d’une peinture blanche, notamment celui qui représentait Simone Veil.

Les services de la municipalité les ont confondus avec des tags. La mairie explique que les œuvres n’avaient pas encore été répertoriées. Elles «reconnaît [son] erreur» et présente ses excuses à l'artiste C215. «Nous l'invitons d'ailleurs à revenir ici à Toulouse pour réaliser à nouveau les portraits concernés», précise la municipalité.

«C'est une exposition évolutive, mon travail n'était pas fini. Donc je n'en veux à personne, a aussi confié à France 3 C215. En tous cas ça ne me choque pas», a dit l’artiste, qui prévoyait quoiqu’il arrive de revenir à Toulouse pour une autre dégradation, laquelle cette fois n’a rien à voir avec la mairie : une croix-gammée sur une boite aux lettres où il avait peint des résistants. «Peindre des résistants sur une boite aux lettres de la ville rose, apprendre qu'Henri Lion quelques jours après [est] affublé d'une croix gammée...le dégoût. Je reviendrai», a-t-il posté sur Twitter.

Peindre des résistants sur une boite aux lettres de la ville rose, apprendre qu'Henri Lion quelques jours après affublé d'une croix gammée... le dégoût. Je reviendrai. pic.twitter.com/nonGhp4SEX — C215 (@christianguemy) April 18, 2023

Hommage à de grandes personnalités

C215 a réalisé au Castelet une série de portraits représentant de grandes personnalités liées au monde de la justice ou du monde pénitentiaire tels que Nelson Mandela, Malcolm X, ou Robert Badinter, mais aussi de figures de la résistance à Toulouse comme François Verdier et Mélanie Volle.

Cette galerie de portraits est complétée par un parcours «hors-les-murs» constitué d’œuvres peintes dans la rue, sur du mobilier urbain et des murs entre le Castelet et le Monument à la Gloire de la Résistance. On y croise des figures comme Gisèle Halimi, Jean Genet ou encore Charlie Chaplin.

L'exposition «Périscope» se tient jusqu’au 10 septembre, gratuit.