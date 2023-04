Vacances d'avril : quelles sorties faire en famille à Paris ?

Les vacances de printemps vont bientôt commencer pour la Zone C. L'occasion de profiter de sorties en famille, avec au programme des expositions, des spectacles et des activités ludiques ou éducatives.

Harry Potter, l'exposition événement

Après avoir déjà attiré plus d'un million de visiteurs depuis son lancement à Philadelphie il y a un an, l'exposition itinérante Harry Potter arrive à Paris pour les vacances d'avril. A partir du 21 avril, elle prend ses quartiers à Paris Expo Porte de Versailles avec à la clef une plongée immersive dans l'univers du célèbre petit sorcier. Annoncée comme l'expérience la plus complète jamais presentée sur Harry Potter et le monde des sorciers, elle dévoilera tous les secrets de tournage des films entre costumes, accessoires, décors et personnages emblématiques, sans oublier de faire participer le jeune public, qui dès son arrivée pourra choisir son école, et lui faire gagner des points tout au long de son parcours. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de la saga.

Harry Potter, l'Exposition, à partir du 21 avril, Paris Expo Porte de Versailles, Paris. A partir de 19 euros le billet.

Casse-Noisette, le ballet à hauteur d'enfant

Après «Mon premier lac des cygnes», l'ancien danseur étoile Karl Paquette signe une nouvelle adaptation jeune public d'un grand classique et s'attèle cette fois au célèbre «Casse-Noisette», de Piotr Ilitch Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa. Un ballet adapté donc à hauteur d'enfant, découpé en deux fois 40 minutes, et accompagné par intermittence d'une narration contée par Clément Hervieu-Léger de la Comédie Française, pour leur permettre de mieux suivre l'intrigue : celle de la petite Clara et de son casse-noisette, offert le soir de Noël, avec qui elle s'apprête à vivre une incroyable aventure. Un ballet présenté dès le 19 avril au théâtre du Châtelet pour une quinzaine de représentations.

«Il était une fois Casse-noisette», du 19 au 30 avril, Théâtre du Châtelet, Paris.

Métamorphoses, l'expo ludo-scientifique

Du têtard à la grenouille, de l'eau à la glace, de la jeunesse à la vieillesse, du grain de maïs au pop-corn... La nouvelle exposition temporaire de la Cité des Sciences et de l'Industrie explore la notion de métamorphose et de transformation de façon ludique et éducative. Consacrée aux enfants de 6 à 11 ans, ce nouveau rendez-vous mêlant science et imaginaire propose en cinq espaces de découvrir des métamorphoses naturelles mais aussi imaginaires, en entrant par exemple dans la peau d'un super héros ou en créant ses propres chimères.

Métamorphoses, jusqu'au 24 novembre 2024, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris.

Le petit chaperon rouge, un spectacle drôle et moderne

Ce petit chaperon rouge a largement fait ses preuves. Version modernisée du célèbre conte de Charles Perrault, «La folle histoire du petit chaperon rouge» joue les prolongations jusqu'à la fin des vacances au théâtre de la Tour Eiffel. Avec au programme une comédie musicale résolument contemporaine et drôle, dans laquelle le loup prend des airs de dandy, la fillette a un sacré caractère, la mère-grand a toujours rêvé d'être artiste, sans compter que ce petit chaperon croisera sur son chemin des petits rats rappeurs, un bûcheron trouillard et une sorcière qui préfère changer de conte. Le tout sur une musique live mêlant tous les styles.

«La folle histoire du petit chaperon rouge le Musical», jusqu'au 14 mai, Théâtre de la Tour Eiffel, Paris.

Les journées Hippodrome, le cheval en famille

Les journées «L'Hippodrome en famille» ont fait leur retour au début du mois. L'occasion de découvrir le monde des courses hippiques et de profiter d'activités gratuites pour les enfants entre balades à poney, manège, structure gonflable, enquête et activité créative. Ces journées sont organisées sur plusieurs week-ends en avril, mai, juin ainsi qu'en septembre et octobre. Durant les vacances, elles sont ainsi proposées le 23 avril et le 6 mai à l'hippodrome d'Auteuil, le 30 avril et le 7 mai à celui de Paris Longchamp, ainsi que le 1er mai sur le champ de courses de Saint-Cloud.

Journée L'Hippodrome en famille, jusqu'au 12 novembre, entrée et animations gratuites pour les moins de 12 ans, à partir de 5 euros en prévente pour les adultes.

L'atelier Rodin, pour les artistes en herbe

Se familiariser à l'art et la sculpture par la pratique, tel est le concept de l'atelier Rodin, qui vient de rouvrir pour une second édition au sein du musée. Jusqu'au 27 août, cet espace de 400 m2 dédié aux jeux et à la découverte propose une série d'activités à pratiquer à son rythme. Sculpture, lecture, dessin... l'art devient un jeu d'enfant.

Jusqu'au 27 août, Atelier Rodin au Musée Rodin, Paris. Atelier en accès libre et gratuit avec le billet d'entrée au musée, lui même gratuit pour les moins de 26 ans.