Molières 2023 : où voir les pièces récompensées ?

Alors que la cérémonie des Molières s’est tenue ce lundi 24 avril, dix-neuf spectacles et artistes ont été primés. Des pièces qu’il est encore possible de découvrir sur scène, ou qui seront reprises à la rentrée.

«Oublie-moi», actuellement au Petit Saint-Martin

C'est la grande gagnante de cette 34e cérémonie des Molières avec quatre statuettes en poche, dont celle du meilleur spectacle du théâtre privé. «Oublie-moi», une histoire d’amour confrontée à la maladie d’Alzheimer, est à l’affiche du Petit Saint-Martin jusqu’au 27 mai. Dévoilée au festival Off d’Avignon, où la pièce a bénéficié d’un phénoménal bouche-à-oreille, ce récit bouleversant campé et mis en scène par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez, leur a valu le Molière de la comédienne, du comédien et de la mise en scène du théâtre privé. La pièce sera par la suite reprise au théâtre Actuel - La Bruyère.

«Une idée géniale», actuellement au théâtre Michel

Lauréat du Molière de la comédie 2023, «Une idée géniale», de et avec Sébastien Castro, est à découvrir jusqu’au 8 juillet au théâtre Michel. Nouvelle création de Sébastien Castro, cette comédie rocambolesque convoque sur scène une histoire de sosies à donner le tournis. Mise en scène par Agnès Boury et José Paul, que l’on retrouve également sur scène, la pièce a permis à Agnès Boury de décrocher le Molière de la comédienne dans un second rôle pour sa performance scénique.

«Les poupées persanes», en tournée et à la rentrée à Paris

Repartie avec deux statuettes, dont le Molière de l’autrice pour Aïda Asgharzadeh, la pièce «Les poupées persanes» est actuellement en tournée, notamment à Cherbourg le 3 mai et à Corbeille Essonne le 13, avant de faire son grand retour à Paris à partir du 14 septembre, à La Pépinière Théâtre. Inspirée de l’histoire des parents d’Aïda Asgharzadeh, la pièce invite à un voyage conté dans l'Iran des années 1970, de la chute du Shah à l'arrivée au pouvoir du régime islamique, à travers plusieurs générations, entre l’Iran et la France. La pièce a également valu le Molière du meilleur second rôle au comédien Kamel Isker.

«Ça passe», le one woman de Laura Felpin en tournée et à Paris

Lauréate du Molière de l’humour pour son one woman «Ça passe», Laura Felpin reprendra son spectacle pour trois dates, du 1er au 3 juin (complet) au Trianon, avant de partir en tournée à la rentrée avec ce tout premier spectacle. Elle campera notamment sa galerie de personnages en septembre à Angers et au Touquet, en octobre à Colmar, Metz, Rennes, Toulouse et Bordeaux, en novembre à Clermont-Ferrand et en décembre à Tours, Nantes, Lille ou encore Saint-Etienne. L’humoriste sera de retour à Paris, du 16 au 20 janvier à l’Olympia.

«Starmania», actuellement en tournée et à la rentrée à Paris

La comédie musicale événement «Starmania» de Luc Plamondon et Michel Berger, remontée par le metteur en scène Thomas Jolly quarante ans après sa création, a raflé hier deux Molières. Sacré meilleur spectacle musical, également récompensé du Molière de la création sonore et visuelle, «Starmania» est actuellent en tournée en France. Le spectacle fait ainsi escale fin avril à Montpellier, en mai à Lille et Amiens, et en juin à Rouen, Rennes et Nantes. Il sera de retour à Paris, à la rentrée à la Seine musicale, dès le 14 novembre 2023, pour près de 3 mois.

«Le syndrome de l’oiseau», repris en janvier à Paris

Inspirée de l’histoire de Natscha Kampusch, séquestrée durant près de dix ans, la pièce «Le Syndrome de l’Oiseau», de Pierre Tré-Hardy, campée et mise en scène par Sara Giraudeau, lui a valu le Molière de la comédienne du théâtre public. Ce huis clos mettant en scène Eve, quelques heures avant la fin de sa séquestration, alors qu’elle est retenue entre quatre murs par Franck depuis des années, sera de retour à Paris en janvier au Petit Saint-Martin.