Cinéma : ces 5 films de voiture à revoir avant la sortie de «Fast & Furious X»

Réalisé par le Français Louis Leterrier, «Fast & Furious X» débarque au cinéma ce mercredi. A cette occasion, la rédaction de CNEWS vous propose 5 films de voitures à (re)voir, le pied toujours collé au plancher.

«Jours de tonnerre» (1990)

Un Top Gun en mode course automobile qui marque les retrouvailles de Tony Scott avec Tom Cruise sur grand écran. L’acteur incarne Cole Trickle, un pilote et véritable tête brûlée qui, après un grave accident de bolide, va tenter de reprendre le volant pour remporter le titre de sa vie. Une immersion totale au sein de la Nascar.

«Rush» (2013)

Un duel à 100 à l’heure entre James Hunt et Niki Lauda, les pilotes stars de F1, incarnés par Chris Hemsworth et Daniel Brühl dans ce film signé Ron Howard. Deux hommes qui rêvent du titre de champion du monde en 1976, mais que tout oppose. D’un côté, la froideur de l’Autrichien, méthodique, réservé et solitaire. De l’autre, la flamboyance du play-boy britannique, aussi à l’aise pour passer les vitesses que pour lever le coude ou mettre une fille dans son lit.

«Le Mans 66» (2019)

Une course folle orchestrée par James Mangold - qui signe par ailleurs le cinquième volet d’Indiana Jones - mettant en scène Matt Damon et Christian Bale. Un hommage à la légendaire course automobile, à ses bolides et à ses pilotes chevronnés, qui s’intéresse surtout à la guerre qui opposait les Italiens de Ferrari et les Américains de chez Ford lors des 24h du Mans en 1966.

«Drive» (2011)

Assurément, il n'y a pas que les compteurs qui s'affolent à la vision du thriller désormais culte «Drive», de Nicolas Winding Refn, dans lequel un taciturne (et sexy) Ryan Gosling interprète un personnage au charme magnétique, cascadeur le jour et chauffeur pour les truands la nuit. Un long-métrage aux références multiples, dont «Bullitt» avec Steve McQueen en 1969, et «Driver» de Walter Hill sorti en 1978.

«Cars» (2006)

Impossible de ne pas évoquer les aventures de Flash McQueen, immortalisées par John Lasseter.

Dans ce film d’animation qui a connu deux suites en 2011 et 2017, le célèbre bolide rouge va faire équipe sur la Route 66 avec Sally, une Porsche 2002, Doc Hudson, une Hudson Hornet 1951, et Mater la dépanneuse. On cherche encore les humains…