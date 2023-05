Pierre Niney : les internautes vent debout après l'annonce de sa présence dans le prochain film de Johnny Depp

Pierre Niney a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux après l'annonce de sa participation au prochain film de Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard.

Une annonce qui ne passe pas. Alors que Pierre Niney a été annoncé au casting du biopic consacré au peintre Modigliani réalisé par Johnny Depp, l’acteur a été pris à partie sur les réseaux.

L’acteur, qui avait pris position pour la cause féminine en participant au clip «Balance ton quoi» d’Angèle, a été vivement critiqué par plusieurs internautes, outrés de le voir rejoindre l’équipe de Johnny Depp, accusé par son ex-femme Amber Heard de violences conjugales.

«La honte», «Anti Sexiste, mais pas trop», ont réagi plusieurs utilisatrices du réseaux Twitter, critiquant vivement le choix de l’acteur français. Une décision qui a également choqué, alors même qu'elle intervient deux jours après l'annonce d'Adèle Haenel de quitter le monde du cinéma, qu'elle accuse de complaisance face aux agresseurs sexuels, note de son côté un internaute.

L'acteur menacé de boycotte

L'acteur a également été rattrapé pour sa prise de position publique contre la gifle assenée par Will Smith à Chris Rock, alors qu'à l'époque il avait critiqué ce geste violent. Une prise de position qui manque, selon plusieurs internautes, de cohérence avec sa décision de travailler avec Johnny Depp. «Pierre Niney s'est ému de la claque donnée par Will Smith, encore une fois l'honneur d'un homme vaut plus que la sécurité des femmes», peut-on notamment lire sur le réseau à l'oiseau bleu.

Anti Sexiste, mais pas trop





En tout cas, pas s'il faut renoncer à tourner un film avec un mec reconnu coupable de violences conjugales en Angleterre, et qui a organisé la plus grosse campagne de violences en ligne de l'histoire contre son ex @pierreniney https://t.co/KmDexpzSoq pic.twitter.com/cIPXLSPwib — Rose Lamy (@preparezbagarre) May 11, 2023

la honte, @pierreniney. ça faisait la leçon pour la claque de will smith, mais quand il s'agit de faire avancer sa carrière, pas de problème pour jouer chez un agresseur et harceleur notoire. c'est ça, les valeurs que vous défendez ? la violence misogyne ? https://t.co/PlZYCNrNB7 pic.twitter.com/qigozHunNz — nora bouazzouni (@norabz) May 10, 2023

Adèle Haenel qui fait un choix hyper fort et courageux et le lendemain l'annonce d'un @pierreniney dans un Johnny Depp. Haenel a bien raison de dénoncer ce milieu complaisant, médiocre qui ne fait que protéger les agresseurs. La honte Niney, tu vaux rien. https://t.co/fSl19BG3Dj — Antigone va tout cramer (@AntigoneIsQueen) May 11, 2023

L'acteur césarisé en 2015 pour son rôle d'Yves Saint Laurent a aussi été exhorté à se retirer du projet. «Annonce ton retrait. Nous fait pas te boycotter», note de son côté une internaute.

Pour l'heure, Pierre Niney n'a pas réagi.