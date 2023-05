Festival de Cannes 2023 : les plus beaux looks de stars de la soirée d'ouverture

Le coup d’envoi de la 76e édition du Festival de Cannes a été donné hier soir, avec sa traditionnelle montée des marches. Les célébrités y ont fait sensation dans des tenues audacieuses.

Tapis rouge oblige, de Catherine Deneuve à Uma Thurman en passant par Emmanuelle Béart, Catherine Zeta-Jones, Naomi Campbell ou Elle Fanning, les stars ont défilé hier soir, avec à la clef des tenues toutes plus glamours les unes que les autres, entre robe XXL, cape à n'en plus finir, tulle à profusion, jeu de transparence, paillettes et décolleté plongeant.

Catherine Deneuve

Uma Thurman

Emmanuelle Béart

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas et leur fille

Elle Fanning

Naomi Campbell

Gong Li

Araya Hargate

Farhana Bodi

Fagun Thakrar

Fan Bingbing