Festival de Cannes 2023 : standing ovation pour Indiana Jones, Harrison Ford en larmes

Indiana Jones 5 a reçu une standing ovation de cinq minutes ce jeudi soir à Cannes où le film, qui marque les adieux d’Harrison Ford avec la saga mythique, était projeté en avant-première mondiale. L’acteur, qui avait reçu quelques heures plus tôt une Palme d’honneur surprise n’a pas caché son émotion.

Bye Bye Indy. Ce jeudi soir au Festival de Cannes, Harrison Ford a bien eu du mal à contenir ses larmes à plusieurs reprises lors de la première de «Indiana Jones : le cadran de la destinée», le cinquième (et peut-être dernier) chapitre de l'une des franchises les plus célèbres de l'histoire du cinéma. A l’issue de la projection, il n’a pas caché son émotion durant les cinq minutes de standing ovation.

Harrison Ford looks teary during the standing ovation after the world premiere of Indiana Jones and the Dial of Destiny #Cannes2023 pic.twitter.com/vpnejeGfev

— Chris Gardner (@chrissgardner) May 18, 2023