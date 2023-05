Festival de Cannes 2023 : DiCaprio, De Niro et Scorsese réunis sur les marches pour la projection de «Killers of the Flower Moon»

Présenté ce samedi Hors Compétition au Festival de Cannes 2023, «Killers of the Flower Moon» a offert la montée des marches la plus prestigieuse depuis le lancement de cette édition. Le réalisateur Martin Scorsese était accompagné de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.

C’était l’un des films les plus attendus de la 76e édition du Festival de Cannes, où il était présenté ce samedi 20 mai, Hors Compétition. En plus de l'équipe du film, d'autres grands noms du cinéma avaient fait le déplacement pour assister à la projection de «Killers of The Flower Moon» : les actrices Isabelle Huppert, Cate Blanchett, Carole Bouquet ou encore Salma Hayek, au bras de son époux François-Henri Pinault, mais aussi Costa-Gavras ou encore Claude Lelouch, pour ne citer qu'eux. Deux jours avant, un tout premier trailer avait été dévoilé, qui promet un film très sombre, d'une durée de 3H30.

L’histoire plonge en Oklahoma dans les années 1920, et revient sur les meurtres et les disparitions qui ont à cette époque frappé les membres de la tribu Osage, dont l'immense richesse en pétrole attirait toutes les convoitises.

Le film, décrit comme «à la fois un western épique et une saga criminelle, où se mêlent un amour véritable et une trahison indicible», est inspiré d’une histoire vraie aujourd’hui connue sous le nom de «Règne de la Terreur», et relatée dans le best-seller de David Grann publié en 2017.

Leonardo DiCaprio y incarne un homme épris d'une Amérindienne (Lily Gladstone) qui va se retrouver empêtré dans une conspiration d’un magnat avide de pétrole, interprété par Robert De Niro.

Un film AppleTV+ qui sortira en salles

D’une durée de 3h26, le film destiné à AppleTV+ - mais qui sortira en France préalablement en salles le 18 octobre prochain - met en scène, outre Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, Brendan Fraser, et Jesse Plemons.

Le film voit donc Martin Scorsese, qui a travaillé six ans sur ce projet, retrouver ses deux acteurs fétiches que sont Leonardo DiCaprio (vu dans «Shutter Island», «Le loup de Wall Street» ou «Aviator»), et Robert De Niro («Taxi Driver», «Raging Bull» ou encore «Les Affranchis»). Il s'agissait pourtant de la première réunion des deux acteurs au casting d'un film du réalisateur culte.

C'est officiel, le 20 mai prochain, Martin Scorsese présentera #KillersOfTheFlowerMoon en avant-première mondiale à #Cannes2023 ! Le cinéaste sera entouré de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons et Lily Gladstone !



Plus d'infos https://t.co/S0wx8ZDeFd@AppleTV pic.twitter.com/1TNPcdpZnY — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 31, 2023





Cet événement marquait par ailleurs le retour en Sélection du cinéaste - récompensé par une Palme d’or avec «Taxi Driver» en 1976 - pour la première fois depuis la présentation de «After Hours» en 1986, où il avait reçu le Prix de la mise en scène.